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Wildberries запускает продажу туров в ПВЗ

Забронировать тур теперь можно будет прямо в пунктах выдачи заказов Wildberries (входит в группу RWB) — компания начинает тестировать этот офлайн формат и планирует размещать туристических консультантов WB Travel в собственных ПВЗ. Об этом CNews сообщили представители RWB.

«Начнем тестирование в Москве, далее возможно открытие в других регионах России. Мы видим, что туристы все активнее бронируют свои путешествия онлайн, но при этом им по-прежнему нужен живой человек, профессионал, который может дать совет, поможет подобрать наилучший вариант отдыха, расскажет о каких-то нюансах, разберется в проблемной ситуации и так далее. И поскольку мы хотим быть везде, где есть наш потребитель, в рамках WB Travel мы будем активно развивать и онлайн, и офлайн, как в приложении Wildberries, так и в физических пунктах выдачи заказов», — сказал руководитель WB Travel Тарас Демура.

Ранее руководитель сервиса анонсировал открытие собственных турагентств под брендом WB Travel в рамках выстраивания омниканального формата туристического бизнеса Wildberries. Этот проект будет включать запуск отдельных точек продаж.

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