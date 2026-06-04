Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Взрослый BIM для детского сада на 230 мест: крупнейший застройщик Черноземья ОДСК сделал комплексный проект в nanoCAD

Проектная компания «ОДСК-Инжиниринг» при экспертной поддержке группы компаний «Инфарс» спроектировала инженерные системы детского сада на 230 мест в Орле в среде nanoCAD BIM. Конструкции, отопление, вентиляция, теплые полы, индивидуальный тепловой пункт, расчеты, выпуск рабочей документации и проверка коллизий прямым плагином в nanoCAD — выполнены в единой цифровой модели без экспорта-импорта и ручной перерисовки чертежей. Об этом CNews сообщили представители «ОДСК-Инжиниринг».

Объект и ключевая задача проекта

Детский сад на 230 мест в Орле — компактный, но технически насыщенный социальный объект. Здание включает несколько этажей, в том числе минус первый этаж с размещением индивидуального теплового пункта и полный комплекс инженерных систем, включая вентиляцию, дымоудаление, подпор воздуха, отопление, теплые полы. Такой набор систем типичен для детских учреждений, но предъявляет высокие требования к точности расчетов, детализации модели и оформлению документации.

Для проектной команды «ОДСК-Инжиниринг» было принципиально важно сохранить привычную идеологию работы в BIM: вести трехмерную модель на всех этапах проектирования и формировать из нее планы, разрезы, изометрические схемы и спецификации без перехода на сторонние инструменты оформления. Вся документация должна была выпускаться непосредственно из модели, как это было в ранее используемых системах.

Одним из главных требований стало выполнение всего раздела ОВ в едином программном контуре. Компания не хотела дробить вентиляцию, отопление и теплые полы между разными продуктами, чтобы не терять целостность модели, не усложнять обмен данными и не создавать риски расхождений в документации.

Стек программных решений

Платформа nanoCAD использовалась как базовая среда моделирования, работы с файлами формата *.dwg для оформления чертежей и организации коллективной работы.

«nanoCAD BIM Строительство» применялся для создания архитектурно-конструктивной модели, выпуска планов, разрезов, ведомостей и спецификаций напрямую из ЦИМ. В «nanoCAD BIM Вентиляция» сделаны вентиляция, дымоудаление, подпор воздуха, отопление, теплые полы, индивидуальный тепловой пункт. В «nanoCAD BIM Электро», «nanoCAD BIM ОПС» и «nanoCAD BIM СКС» — электрические и слаботочные разделы. Плагин «Менеджер коллизий» (линейка Infars TIM Tools) использовался на проекте для поиска и сопровождения устранения коллизий в среде nanoCAD.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

«Других российских программных комплексов, включающих в себя все инженерные и конструктивные разделы проекта, на данный момент попросту не существует», — сказал Владимир Тей руководитель службы проектирования «ОДСК-Инжиниринг»

Результаты реализации проекта

Компания «ОДСК-Инжиниринг» успешно реализовала проект детского сада на 230 мест в Орле, полностью выполнив его в среде российского ПО nanoCAD. Инженеры «ОДСК-Инжиниринг» отметили короткий срок адаптации к программному обеспечению экосистемы nanoCAD и высокое качество обратной связи от разработчиков.

Сейчас объект уже построен и введен в эксплуатацию. Этот проект доказал, что на российском ПО можно вести сложный социальный объект в BIM-среде, сохраняя нужный уровень контроля, выполняя все необходимые расчеты и выпуская документацию по ГОСТ без потери данных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

МВД предупреждает: У россиян воруют аккаунты в Telegram с помощью фальшивых предупреждений от имени администрации

Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах

«Яндекс» продал «Авто.ру» за 35 миллиардов

Импортозамещение в ЦОД перестало быть самоцелью — на первый план вышли надежность и совокупная стоимость владения

Информсистемы госорганов защитят криптографией

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290