VK и ГК «Просвещение» будут развивать цифровые решения для школ

VK и «Просвещение» (группа ВЭБ.РФ) будут совместно заниматься разработкой цифровых решений для школьного образования. Соответствующий меморандум о стратегическом партнерстве подписали вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов и руководитель «Просвещения», заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин.

Меморандум предполагает совместное формирование безопасной цифровой среды и создание актуальных образовательных сервисов. VK предоставит свои передовые технологические разработки и коммуникационную инфраструктуру, а «Просвещение» — цифровой образовательный контент, педагогическую экспертизу и методологию.

Первым пилотным проектом станет разработка мини-приложения с образовательными продуктами по математике и алгебре базового уровня для учеников с 5 по 11 классы. Мини-приложение будет интегрировано в образовательное пространство «Сферум» в национальном мессенджере Max.

«Компания VK занимает лидирующие позиции в сфере цифровизации образования в России и понимает всю важность создания отечественных технических решений для школ с использованием верифицированного образовательного контента. Мы уверены, что подписанный сегодня меморандум с издательством «Просвещение» заложит прочную основу для нашей дальнейшей совместной работы по развитию суверенной цифровой образовательной инфраструктуры и позволит создать полезные инструменты для учителей и учащихся», — сказал вице-президент VK по стратегическим проектам Рустам Хайбуллов.

«Партнёрство с VK — это объединение нашей педагогической экспертизы и образовательного контента с технологическими компетенциями лидера цифровых сервисов. В современных реалиях это особенно важно: учителя и ученики должны получать не просто контент, а решение, которым комфортно пользоваться каждый день. Первый совместный проект — цифровые образовательные продукты по математике в экосистеме «Сферум» — удобный формат, который позволяет быстро обращаться к материалам, не теряя связи с учебным процессом», — отметил руководитель «Просвещения», заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин.