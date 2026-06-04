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VK и «Абрау-Дюрсо» договорились о стратегическом партнерстве в сфере маркетинговых технологий и работы с данными

VK и «Абрау-Дюрсо» договорились о стратегическом партнерстве в сфере маркетинговых технологий и работы с данными. В рамках подписанного соглашения стороны планируют совместно работать в области цифровой трансформации маркетинга, глубоких исследований аудитории и развития ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители VK.

Важным направлением партнерства станет комплексный подход к исследованиям и аналитике. Компании планируют совместно изучать потребительские предпочтения, формировать целевые сегменты и тестировать гипотезы с использованием инструментов предиктивной аналитики и работы с большими данными. Проведение последовательных опросов позволит замерять восприятие бренда на разных этапах.

Стороны будут разрабатывать специальные рекламные и контентные проекты. Использование широкого пула форматов и многофункциональных платформ для автоматизации маркетинговых процессов обеспечит эффективную коммуникацию с аудиторией.

Помимо маркетинговых инициатив, меморандум охватывает взаимодействие в сфере решений для облачных вычислений, внедрения технологий искусственного интеллекта и инструментов для корпоративных коммуникаций.

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Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений Цифровизация

«Мы видим большой потенциал в объединении наших технологических возможностей с богатой историей и экспертизой "Абрау-Дюрсо". Наш комплексный подход к работе с данными и маркетинговым инструментарием позволит не только глубоко исследовать аудиторию, но и выстроить с ней доверительный диалог. Результатом станет эффективное решение задач по репозиционированию и укреплению премиального имиджа бренда», — сказала заместитель вице-президента по интегрированным проектам VK Любовь Пшеничникова.

«VK — одна из самых передовых технологических компаний в стране с уникальной экосистемой. Для нас, как для крупнейшего производителя игристых вин в России, важно не только создавать первоклассные вина, но и быть в авангарде цифровой трансформации бизнеса. Партнёрство с VK позволит нам на новом уровне исследовать тренды и строить коммуникацию, тестировать гипотезы с помощью современных систем аналитики и использовать облачные сервисы для обработки корпоративных данных. Применение технологий искусственного интеллекта VK AI Space способствует росту скорости и эффективности бизнес-процессов», — сказала генеральный директор ПАО «Абрау-Дюрсо» Елена Зарицкая.

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