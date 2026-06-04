В Вишенках к дачному сезону появился высокоскоростной мобильный интернет

МТС установила новое телеком-оборудование в пригороде Смоленска. Этим летом мобильный интернет и голосовая связь появились в дачном массиве в поселке Вишенки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая базовая станция установлена на Досуговском шоссе в центре поселка. В этой локации расположены летние дачи, а также частные дома, в которых смоляне живут круглогодично. Расширение сети пришлось на начало летнего сезона, когда население поселка значительно увеличивается.

Теперь дачники смогут пользоваться цифровыми сервисами, делиться фотографиями урожая, а вечерний досуг скрасить просмотром фильма или серфингом в социальных сетях. Обновленная сеть LTE позволяет совершать голосовые вызовы через интернет по технологии VoLTE и одновременно загружать контент, отправлять сообщения в мессенджерах. Активировать функцию можно в настройках телефона.

«Мы старались запустить эту базовую станцию к старту дачного сезона. Раньше связь МТС ловила в начале поселка, а теперь зона покрытия значительно расширилась. Сейчас загородная жизнь воспринимается иначе: участки обустраиваются, это уже не просто дачные домики, как мы привыкли ранее, а полноценные места для отдыха. Теперь у дачников будет также и цифровой комфорт, будто они и не покидали городскую черту», – сказал технический директор МТС в Смоленской области Павел Березовчук.