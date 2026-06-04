В аэропорту Пулково появится беспилотный транспорт и передовые ИИ-системы

Беспилотный транспорт и передовые технологии искусственного интеллекта будут использоваться в работе аэропорта Пулково Санкт-Петербурга. Это следует из стратегического соглашения между «Сбером», правительством города и оператором аэропорта, компанией «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС). Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Ключевой целью партнёрства станет цифровая трансформация одного из главных транспортных узлов страны с применением разработок «Сбера».

Подписи под соглашением поставили первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и генеральный директор ВВСС Леонид Сергеев.

Стороны разрабатывают проекты по нескольким направлениям. Так, на территории аэропорта планируется запуск автономных логистических систем, технологическую основу планирует предоставлять компания Navio.

ИИ-решения на базе нейросети «ГигаЧат» помогут контролировать психоэмоциональное состояние сотрудников. Это улучшит рабочие процессы и повысит уровень безопасности.

Аэропорт станет площадкой для студентов ведущих технических вузов Санкт-Петербурга. Они смогут участвовать в проектах по внедрению ИИ под руководством экспертов «Сбера».

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Аэропорт Пулково — визитная карточка Санкт-Петербурга и важнейший транспортный хаб. Важно, чтобы он был комфортным и технологически передовым. У «Сбера» есть уникальные наработки в области искусственного интеллекта и беспилотных технологий, которые мы готовы применить здесь. Это соглашение — важный шаг к созданию умной инфраструктуры, которая повысит операционную эффективность аэропорта и кардинально улучшит пассажирский опыт».

Леонид Сергеев, генеральный директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», отметил: «Пулково — первый цифровой аэропорт в России, и передовые разработки «Сбера» в области ИИ позволят решать задачи управления логистикой и безопасностью ещё эффективнее. Результат — прозрачные и оцифрованные процессы, где технологии помогают в рутинных вопросах, а люди занимаются главным — заботой о гостях Северной столицы».