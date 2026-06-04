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«Точка красоты» внедряет цифровую платформу «Тил Эйчар»

Сеть салонов «Точка красоты» начала внедрять платформу «Тил Эйчар» для линейного персонала — парикмахеров, мастеров маникюра, косметологов и администраторов. Проект охватит около 2 тыс. человек. Главная задача внедрения — создать сообщество мастеров, повысить срок жизни сотрудника в компании, остановить отток кадров и выстроить прямой канал управления распределенными командами. Об этом CNews сообщил представитель «Тил Эйчар».

Коммуникация всегда идет через директоров салонов, но порой часть управленческих решений и фокусов со стороны компании доходила до мастеров с опозданием. Новая платформа упрощает эту цепочку: стандарты, новости, задачи и обратная связь идут напрямую. Мастера начинают ценить не только локальный салон, в котором работают, но и разделять ценности бренда, ощущая их напрямую.

«Ключевая проблема франчайзинговой сети — текучесть и отсутствие единого информационного поля. Нам было важно создать прозрачную среду, где сотрудники оперативно получают свежую информацию из головного офиса, разделяют ценности бренда и чувствуют связь с компанией», — сказала Юлия Кузнецова, директор по персоналу УК «Точка красоты».

Платформа «Тил Эйчар» переводит мотивацию в оцифрованный формат: сотрудники выполняют фокусные задания, получают внутреннюю валюту («Точки») и обменивают баллы в корпоративном магазине.

Система напрямую работает на экономику сети. Задания привязаны к услугам салонов и развитию мастеров: выполнение стандартов услуг; продажи сопутствующего ухода (кросс-сейл); рост среднего чека; обучение; развлекательные конкурсы.

При этом мастера разделены по уровням от мастера до топ-мастера (как и в салонах). За одинаковые действия более опытные сотрудники получают больше «Точек». Мастер растёт, обучается и стремится получить категорию выше — растёт и его ценность для бизнеса: запись плотнее, чек выше.

«Бьюти-индустрия — тяжелый операционный бизнес с высокой зависимостью от людей и постоянной неопределенностью. Сильные специалисты легко уходят на более выгодные условия, унося с собой клиентскую базу и выручку. Рынок регулярно пополняется новичками, которые не понимают, как поднять свой доход за счёт высокого уровня сервиса. На этом фоне работа HR перестает быть поддерживающей функцией и напрямую влияет на финансовый результат. Кейс Юлии Кузнецовой, HR бизнес-партнера сети «Точка красоты», — про это. Через системную работу с мастерами команда решает три задачи: удерживает специалистов, повышает их вовлечённость и лояльность и развивает кросс-продажи, увеличивая средний чек.Чем больше на рынке будет таких практик и специалистов, тем быстрее индустрия перейдет от ручного управления к системной эффективности», — сказал Кирилл Морозов, директор продукта «Тил Эйчар».

Заработанные баллы сотрудники могут потратить в корпоративном магазине. В каталоге представлены сертификаты в популярные магазины, спа-услуги и качественный мерч, который сотрудники реально носят вне работы.

Но стратегическая ставка сделана на профессиональную косметику и обучение в корпоративной академии. Для бизнеса это способ развивать экспертизу мастеров внутри сети и растить их лояльность, снижая риск ухода специалиста к конкурентам.

Параллельно «Точка красоты» использует «Тил Эйчар» как коммуникационный портал: все актуальные новости сети, анонсы и обновления в одном месте.

Платформу внедряют постепенно: сейчас в системе работает пилотная группа около 300 человек, новых мастеров подключают каждый день, далее планируется масштабирование на всю сеть.

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Для быстрого вовлечения новых участников команда запускает разовые акции, например, марафоны по шагам. Не нужно разбираться в KPI, достаточно просто участвовать.

«Тил Эйчар» со своей стороны помогает выстроить коммуникационную стратегию: как и когда напоминать, какие сообщения работают и как не превратить их раздражающую рассылку.

«Сейчас срабатывает "сарафанное радио": когда первые участники получают вознаграждения, вовлечённость растёт. Этому помогает и реферальная механика: баллы начисляются в том числе за помощь коллегам подключиться к платформе. Директора уже сейчас отмечают энтузиазм сотрудников: некоторые мастера с удовольствием делятся своими достижениями в платформе, не дожидаясь напоминаний», — сказала Юлия Кузнецова, директор по персоналу УК «Точка красоты».

Следующий этап — подключение 35 руководителей франшиз в роли наблюдателей: они будут отслеживать активность своих команд, выделять лидеров и точечно помогать с вовлечением.

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В ближайшие полгода планируется масштабировать программу: подключить не менее 40% сотрудников и вывести около 15–20% пользователей на уровень высокой ежедневной активности.

Для бьюти-рынка высокая текучесть — норма: мастера легко меняют салоны или уходят в частную практику, унося с собой клиентскую базу. Управлять такими рисками в масштабах огромной сети традиционными методами становится слишком дорого.

В «Точке красоты» поняли это после серии глубинных интервью с мастерами в «полях». Оказалось, что удержание не всегда сводится к повышению зарплаты.

«Главный вывод — нужно слушать сотрудников. Деньги важны, но не решают всё. Людям важно внимание и ощущение значимости. Это то, на чём мы делаем акцент в этом году. Мы строим собственную социальную сеть для всех мастеров сети “Точки Красоты” с элементами игры», — сказала Юлия Кузнецова, директор по персоналу УК «Точка красоты».

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