«Точка красоты» внедряет цифровую платформу «Тил Эйчар»

Сеть салонов «Точка красоты» начала внедрять платформу «Тил Эйчар» для линейного персонала — парикмахеров, мастеров маникюра, косметологов и администраторов. Проект охватит около 2 тыс. человек. Главная задача внедрения — создать сообщество мастеров, повысить срок жизни сотрудника в компании, остановить отток кадров и выстроить прямой канал управления распределенными командами. Об этом CNews сообщил представитель «Тил Эйчар».

Коммуникация всегда идет через директоров салонов, но порой часть управленческих решений и фокусов со стороны компании доходила до мастеров с опозданием. Новая платформа упрощает эту цепочку: стандарты, новости, задачи и обратная связь идут напрямую. Мастера начинают ценить не только локальный салон, в котором работают, но и разделять ценности бренда, ощущая их напрямую.

«Ключевая проблема франчайзинговой сети — текучесть и отсутствие единого информационного поля. Нам было важно создать прозрачную среду, где сотрудники оперативно получают свежую информацию из головного офиса, разделяют ценности бренда и чувствуют связь с компанией», — сказала Юлия Кузнецова, директор по персоналу УК «Точка красоты».

Платформа «Тил Эйчар» переводит мотивацию в оцифрованный формат: сотрудники выполняют фокусные задания, получают внутреннюю валюту («Точки») и обменивают баллы в корпоративном магазине.

Система напрямую работает на экономику сети. Задания привязаны к услугам салонов и развитию мастеров: выполнение стандартов услуг; продажи сопутствующего ухода (кросс-сейл); рост среднего чека; обучение; развлекательные конкурсы.

При этом мастера разделены по уровням от мастера до топ-мастера (как и в салонах). За одинаковые действия более опытные сотрудники получают больше «Точек». Мастер растёт, обучается и стремится получить категорию выше — растёт и его ценность для бизнеса: запись плотнее, чек выше.

«Бьюти-индустрия — тяжелый операционный бизнес с высокой зависимостью от людей и постоянной неопределенностью. Сильные специалисты легко уходят на более выгодные условия, унося с собой клиентскую базу и выручку. Рынок регулярно пополняется новичками, которые не понимают, как поднять свой доход за счёт высокого уровня сервиса. На этом фоне работа HR перестает быть поддерживающей функцией и напрямую влияет на финансовый результат. Кейс Юлии Кузнецовой, HR бизнес-партнера сети «Точка красоты», — про это. Через системную работу с мастерами команда решает три задачи: удерживает специалистов, повышает их вовлечённость и лояльность и развивает кросс-продажи, увеличивая средний чек.Чем больше на рынке будет таких практик и специалистов, тем быстрее индустрия перейдет от ручного управления к системной эффективности», — сказал Кирилл Морозов, директор продукта «Тил Эйчар».

Заработанные баллы сотрудники могут потратить в корпоративном магазине. В каталоге представлены сертификаты в популярные магазины, спа-услуги и качественный мерч, который сотрудники реально носят вне работы.

Но стратегическая ставка сделана на профессиональную косметику и обучение в корпоративной академии. Для бизнеса это способ развивать экспертизу мастеров внутри сети и растить их лояльность, снижая риск ухода специалиста к конкурентам.

Параллельно «Точка красоты» использует «Тил Эйчар» как коммуникационный портал: все актуальные новости сети, анонсы и обновления в одном месте.

Платформу внедряют постепенно: сейчас в системе работает пилотная группа около 300 человек, новых мастеров подключают каждый день, далее планируется масштабирование на всю сеть.

Для быстрого вовлечения новых участников команда запускает разовые акции, например, марафоны по шагам. Не нужно разбираться в KPI, достаточно просто участвовать.

«Тил Эйчар» со своей стороны помогает выстроить коммуникационную стратегию: как и когда напоминать, какие сообщения работают и как не превратить их раздражающую рассылку.

«Сейчас срабатывает "сарафанное радио": когда первые участники получают вознаграждения, вовлечённость растёт. Этому помогает и реферальная механика: баллы начисляются в том числе за помощь коллегам подключиться к платформе. Директора уже сейчас отмечают энтузиазм сотрудников: некоторые мастера с удовольствием делятся своими достижениями в платформе, не дожидаясь напоминаний», — сказала Юлия Кузнецова, директор по персоналу УК «Точка красоты».

Следующий этап — подключение 35 руководителей франшиз в роли наблюдателей: они будут отслеживать активность своих команд, выделять лидеров и точечно помогать с вовлечением.

В ближайшие полгода планируется масштабировать программу: подключить не менее 40% сотрудников и вывести около 15–20% пользователей на уровень высокой ежедневной активности.

Для бьюти-рынка высокая текучесть — норма: мастера легко меняют салоны или уходят в частную практику, унося с собой клиентскую базу. Управлять такими рисками в масштабах огромной сети традиционными методами становится слишком дорого.

В «Точке красоты» поняли это после серии глубинных интервью с мастерами в «полях». Оказалось, что удержание не всегда сводится к повышению зарплаты.

«Главный вывод — нужно слушать сотрудников. Деньги важны, но не решают всё. Людям важно внимание и ощущение значимости. Это то, на чём мы делаем акцент в этом году. Мы строим собственную социальную сеть для всех мастеров сети “Точки Красоты” с элементами игры», — сказала Юлия Кузнецова, директор по персоналу УК «Точка красоты».