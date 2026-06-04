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T2 и банк «Россия» создадут совместные продукты

T2, российский оператор мобильной связи, и банк «Россия» масштабируют сотрудничество. Новые продукты станут продолжением специального тарифного плана для клиентов банка. В планах – реализовать решения в 2026-2027 гг. Об этом CNews сообщил представитель T2.

Соглашение о сотрудничестве подписали заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева и заместитель председатель правления банка «Россия» Дмитрий Бувин. Цель – реализация и поддержка совместных проектов и инициатив.

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Подписание соглашения стало логичным продолжением совместной работы компаний. В апреле текущего года мобильный оператор T2 совместно с банком «Россия» запустили специальный тарифный план для клиентов банка. Решение объединило цифровые сервисы и бонусные предложения в одном продукте.

Последующее партнерство направлено на развитие продуктовых предложений, расширение потенциала и индивидуального подхода к клиентам, создание условий для быстрого вывода новых продуктов на рынок и повышения качества обслуживания пользователей.

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