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Специалисты ЦППК установили почти 100 новых валидаторов в Москве и Подмосковье

ЦППК сообщила об установке 93 современных валидаторов на 12 станциях столицы и Подмосковья. Масштабная программа обновления валидаторов проводится совместно с правительствами Москвы и Московской области. Она включает более 350 устройств.

Среди уже установленных новых валидаторов 54 устройства работают на пяти станциях МЦД: Савёловская, Калитники, Москва-Товарная, Гражданская и Красный Строитель. Остальные — на станциях дальнего пригорода, таких как Новоиерусалимская на Рижском направлении; Шиферная, Пески — на Казанском направлении, и других.

«На пяти станциях МЦД установили 54 новых устройства. По поручению Сергея Собянина мы вместе с перевозчиком продолжаем развивать единую билетную систему в столичной агломерации. До конца года ЦППК установит на станциях МЦД более 100 современных валидаторов. Новые устройства сделают оплату проезда еще удобнее», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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«Мы делаем оплату проезда для наших пассажиров комфортнее, технологичнее и надежнее. Для этого в границах МЦД, а также на станциях дальнего пригорода установили уже 93 современных валидатора, — сказал генеральный директор ЦППК Иван Конев. — Они отличаются увеличенными яркими экранами, антивандальным корпусом. Кроме того, новые устройства могут работать при отключении питания благодаря системе бесперебойного питания. Они уже размещены на 12 станциях Курского, Казанского, Рижского и Савеловского направлений в Москве и Московской области. Всего в этом году установим такие валидаторы более чем на 40 станциях МЦД и дальнего пригорода».

Планируется, что после завершения программы пассажирам компании будет доступно 2220 валидаторов, с помощью которых можно фиксировать начало и конец поездки, а также оплачивать проезд с помощью банковских и транспортных карт.

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