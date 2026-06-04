«Сколтех» и Московский инновационный кластер займутся совместным развитием робототехники

Сколковский институт науки и технологий («Сколтех», входит в группу ВЭБ.РФ) и Фонд «Московский инновационный кластер»” (МИК) подписали соглашение о сотрудничестве для развития сферы роботизации. Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха».

Робототехника становится одним из ключевых драйверов роста производительности и технологического развития экономики. Сегодня роботизированные решения уже активно применяются в различных отраслях Москвы, а город заинтересован в их дальнейшем внедрении и масштабировании. Соглашение «Сколтеха» и МИК нацелено на развитие испытательной инфраструктуры робототехнических решений, продуктов и сервисов, развитие рынков автоматизации и роботизации, популяризацию робототехники.

«Столица последовательно развивает экосистему поддержки технологического бизнеса и создает условия для эффективного взаимодействия науки, разработчиков и заказчиков. Соглашение со «Сколтехом» позволит объединить научную экспертизу одного из ведущих технологических вузов России, запросы индустрии и возможности Московского инновационного кластера для развития и внедрения робототехнических решений в различных отраслях — от промышленности и медицины до ЖКХ и образования. Партнерство будет способствовать ускоренному тестированию, доработке и выводу перспективных разработок на рынок, а также укрепит позиции Москвы как одного из центров развития робототехники в стране», – сказал генеральный директор Московского инновационного кластера Алексей Парабучев.

Совместно со Сколтехом МИК проведет для предпринимателей и инноваторов лекции, семинары, мастер-классы и образовательные программы, где отраслевые эксперты расскажут о трендах в сфере роботизации, оценят разработки участников, а компании смогут найти партнеров и заказчиков.

«“Сколтех" на протяжении более десяти лет развивает робототехнику мирового уровня — от автономных дронов и роёв роботов до коллаборативных систем с искусственным интеллектом. Сегодняшнее соглашение с Московским инновационным кластером открывает этим разработкам прямой путь в город: к реальным задачам, площадкам для испытаний и индустриальным партнерам. Мы объединяем научную и инженерную школу "Сколтеха" с уникальной экосистемой МИК, охватывающей множество компаний по всей стране. Это партнерство о практическом результате – о том, чтобы технологии автоматизации и роботизации делали городскую среду умнее, безопаснее и комфортнее. Уверена, что наше сотрудничество станет основой для конкретных совместных проектов – образовательных, исследовательских и внедренческих – и внесет вклад в технологический суверенитет Москвы и России в области робототехники», – сказала ректор Сколковского института науки и технологий Юлия Горбунова.