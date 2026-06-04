«Сколково» и ГК «Просвещение» анонсировали запуск акселератора технологических решений для всех уровней образования

Фонд «Сколково» и «Просвещение», курируемые ВЭБ.РФ, подписали соглашение о создании совместного акселератора, который охватит все уровни образования — от школ и колледжей до дополнительного и профессионального обучения. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Группа «Просвещение» выступит корпоративным заказчиком: компания предоставит методическую экспертизу, пилотные площадки, доступ к образовательной инфраструктуре и сосредоточится на внедрении технологических решений, которые помогут сделать образование более современным, персонализированным и доступным.

Работа будет строиться вокруг нескольких приоритетных направлений: технологии для трансформации учебного процесса, включая онлайн-школы и решения для подготовки к экзаменам; внедрение ИИ-ассистентов для педагогов и методистов; образовательные форматы на стыке игры, иммерсивных технологий, а также программы технологического лидерства, бизнес-образования и повышения квалификации рабочих и технических специальностей.

Особое внимание уделяется решениям для ментального здоровья участников образовательного процесса — от мониторинга эмоционального состояния учеников до платформ психологической поддержки для школьников, родителей и педагогов. Это направление позволит создать комфортную и безопасную среду, снизить уровень стресса и повысить общую эффективность обучения.

Акселератор становится частью нового продукта Фонда — «Сколково.Пульсар»: это отраслевые программы корпоративного заказа, где крупный заказчик называет задачу, а «Сколково» системно подбирает под нее команды и доводит решения до внедрения. Для рынка образования это превращает разовый поиск решений в постоянный, структурированный механизм отбора.

В рамках программы Фонд ведет проекты от отбора и акселерации до внедрения в практику заказчика: организует отбор, менторскую и экспертную поддержку, финансовые стимулы — включая гранты на пилотное тестирование — и ускоренное получение статуса участника «Сколково».

Со стороны Фонда «Сколково» направление курирует заместитель председателя правления по международной кооперации и специальным проектам Станислав Волошин, со стороны «Просвещения» — руководитель группы, заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин.

«Создание совместного акселератора — логичный этап в трансформации «Просвещения»: он позволит объединить методическую базу и технологическую экспертизу Группы с экспертизой «Сколково» в области поддержки стартапов и технологических проектов. Наша задача — соединить технологии и заботу о человеке, в том числе через персонализацию обучения с помощью ИИ и психологическую поддержку в школах. Такой подход поможет связать фундаментальное образование и инновации, сохраняя ценность живого общения и воспитания. Наша амбиция — дать все инструменты для непрерывного обучения на протяжении всей жизни: каждому человеку сегодня необходимо повышать компетенции, чтобы соответствовать требованиям стремительно меняющейся профессиональной среды», — отметил Александр Тарабрин.

ВЭБ.РФ поддерживает технологические компании, помогая им на всех стадиях развития: от идеи до вывода готового продукта на зарубежные рынки. Объем поддержанных группой ВЭБ инновационных проектов превысил 450 млрд руб. в рамках предыдущего стратегического цикла с 2021 по 2024 гг. В новом цикле ВЭБа до 2030 г. технологическое лидерство — один из пяти ключевых приоритетов.