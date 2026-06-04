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«Ростелеком» и «Корпорация МСП» запускают регулярное исследование цифровой зрелости малого бизнеса

«Ростелеком» и «Корпорация МСП» представили результаты первого совместного исследования «Индекс цифровой зрелости МСП». Главные выводы — малый бизнес понимает, что цифровизация помогает росту, и уже обладает необходимой базовой инфраструктурой, однако опасается инвестировать во внедрение технологий и затрудняется с выбором цифровых решений. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Исследование планируется проводить ежегодно, чтобы определять реальное цифровое состояние сектора, сокращать цифровой разрыв между крупным и малым бизнесом, а также предоставлять предпринимателям инструменты для самодиагностики и определения приоритетов развития.

Базой для оценки стали анкеты собственников бизнеса — клиентов «Ростелекома» и пользователей цифровой платформы МСП.РФ во всех регионах России. Эксперты «Ростелекома» и «Корпорации МСП» сформировали индекс на основе оценки пяти параметров. Они включают цифровую инфраструктуру компаний, цифровые инструменты и ПО, онлайн-присутствие и цифровые каналы продаж, цифровые навыки и культуру, а также финансовые и бизнес-результаты.

Индекс показал, что уровень развития цифровой зрелости в секторе МСП в целом сбалансирован: все параметры находятся на среднем уровне — 2,5 балла из 5 возможных. Большинство компаний малого и среднего бизнеса обеспечены качественной интернет-инфраструктурой, используют автоматизированный финансовый учет и документооборот, а также цифровые платежи. При этом 40% компаний сегмента имеют устойчивый цифровой фундамент, то есть получат постоянную ИТ-поддержку.

Среди регионов высокий уровень цифровой зрелости в секторе МСП продемонстрировали Самарская область и Санкт-Петербург (2,9 баллов из 5), Республика Башкортостан, Иркутская, Ростовская и Томская области, а также Москва (все — 2,8 балла).

Предприятия малого и среднего бизнеса, активно использующие цифровые технологии, фиксируют, что они положительно влияют на их деятельность. Так, 43% компаний, внедривших цифровые продукты, подтвердили увеличение клиентской базы. Примерно каждый третий респондент (30%) сообщил о росте выручки. В целом предприниматели указывают, что автоматизация процессов позволила сократить операционные издержки на 20–30%.

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Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Одновременно 65% малых предприятий называют высокую стоимость внедрения основным барьером для полномасштабной цифровизации, а многие просто не понимают, как окупить вложения в цифру. Так, 59% предпринимателей, работающих с облачными файловыми хранилищами, пользуются популярными бесплатными продуктами, и только треть (34%) используют защищенные каналы связи — корпоративные и виртуальные частные сети. В вопросах обеспечения информационной безопасности почти половина компаний (47%) действуют по базовому сценарию, характерному для пользователей массового сегмента — используют антивирусы и резервное копирование.

Отдельно эксперты отмечают низкий уровень цифровой грамотности и отсутствие реальных практических кейсов, из-за чего половина компаний (50%) затрудняется с выбором подходящих цифровых инструментов. Задача осложняется вызовами импортозамещения: почти 55% респондентов готовы перейти на российские аналоги решений, но при условии улучшения их функциональности и снижения стоимости.

Тимофей Абраменко, вице-президент по развитию продуктов и работе с МСП «Ростелекома»: «Сегмент малого и среднего бизнеса становится все более активным участником российской цифровой экономики. Мы активно поддерживаем цифровизацию предприятий МСП через технологические решения, в том числе для решения узкоспециализированных отраслевых задач. При этом наблюдаем, что уровень цифровой зрелости предприятий этого сегмента остается невысоким. Консолидация усилий таких партнеров, как «Ростелеком» и «Корпорация МСП», поможет сделать процесс цифровизации более масштабным. Исследование — первый общий системный шаг в этом направлении. Регулярный мониторинг цифровой зрелости МСП позволит выявлять ключевые барьеры и точки роста, адресно внедрять улучшения, и откроет доступ к успешным кейсам трансформации широкому кругу предпринимателей. На основе данных исследований мы также сможем оптимизировать собственные продукты, чтобы сделать их более доступными и эффективными. Отдельным направлением сотрудничества с «Корпорацией МСП» станет разработка программ повышения цифровой грамотности предпринимателей для их устойчивого развития в условиях цифровой экономики».

Юлия Ждан, заместитель генерального директора «Корпорации МСП»: «Цифровизация напрямую влияет на повышение эффективности и рост производительности труда. Мы решили комплексно посмотреть, насколько «цифра» сегодня интегрирована в бизнес-процессы малых и средних предприятий. По сути это первое исследование уровня цифровой зрелости не отдельно взятой отрасли, а целого сегмента экономики. Такой кросс-отраслевой подход позволил понять реальную картину по использованию предпринимателями цифровых решений в своей работе, определить зоны роста и барьеры, которые мешают предпринимателям повышать уровень цифровизации своих предприятий. Безусловно, одним из ключевых сдерживающих факторов является финансовая недоступность для малого бизнеса существующих цифровых решений. И тут важно консолидировать усилия государства и крупного бизнеса по созданию адресных «коробочных» продуктов для МСП».

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