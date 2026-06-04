Разделы

Бизнес Кадры
|

«Релэкс» и ВИВТ объединяют усилия по подготовке ИТ-кадров

Компания «Релэкс» и Воронежский институт высоких технологий (ВИВТ) объявили о подписании соглашения о сотрудничестве, направленного на подготовку квалифицированных ИТ-специалистов. В рамках партнерства институту передано 50 лицензий СУБД «Линтер Бастион» и 50 лицензий СУБД «Линтер Сокол». Проект направлен на достижение двух ключевых задач: ускоренный переход на российское ПО в ИТ и обеспечение студентов реальным опытом работы с отечественными СУБД. Об этом CNews сообщил представитель «Релэкс».

Студенты института, обучающиеся по направлениям «Информатика и вычислительная техника» и «Информационные системы и технологии», будут использовать обе СУБД на практических занятиях по проектированию, администрированию и безопасности баз данных.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

«Для нас очень ценно, что Воронежский институт высоких технологий делает ставку на наши продукты. Подготовка кадров — это стратегический приоритет. Когда студенты уже на скамье университета осваивают современное отечественное ПО, это гарантирует, что завтра на предприятия придут специалисты, не требующие переучивания с западных аналогов. Мы ценим этот системный подход и уверены, что наш совместный вектор даст региону и стране сильных ИТ-специалистов нового поколения», – отметила заместитель генерального директора компании «Релэкс» Ирина Мягкова.

Обучение работе со стеком технологий «Релэкс» дает студентам ВИВТ возможность получать практический опыт импортозамещения, не покидая учебных аудиторий. По мнению разработчика, именно такой подход формирует кадровый резерв для государственных и корпоративных информационных систем, требующих высокого уровня защиты данных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями

«Касперский» разрабатывает телефон с собственной ОС, который «невозможно взломать»

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Россияне придумали, как дешево и экологично синтезировать материалы для суперконденсаторов

Павел Коростелев, «Код Безопасности»: Требования к ИБ сместились с чек-листа на реальную устойчивость инфраструктуры

Создатель Telegram вернул своей криптовалюте имя, запрещенное властями США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290