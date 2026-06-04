Promt и «АКМ-Вест» внедряют отечественные переводческие технологии в российских вузах

Разработчик лингвистических решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) компания Promt и бюро переводов «АКМ-Вест» объявили о результатах годового сотрудничества: в 2025–2026 учебном году более 200 студентов Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) научились работать с российской CAT-системой Promt Translation Factory с интегрированными ИИ-технологиями.

Компания «АКМ-Вест» включила работу с Promt Translation Factory в свои курсы по технологиям перевода. Компания Promt в рамках академической программы бесплатно развернула многопользовательское решение на демостенде и на протяжении всего года оказывала вузам и «АКМ-Вест» техническую и лингвистическую поддержку. Лучшие студенты прошли производственную практику непосредственно у вендора и в бюро переводов, где использовали Promt Translation Factory для работы над реальными проектами. Благодаря сотрудничеству двух компаний выпускники выйдут на рынок труда с готовым навыком работы с инструментом, который уже применяют ведущие компании промышленной и добывающей отраслей России.

Promt Translation Factory – это российская многопользовательская платформа для профессионального перевода с интегрированными ИИ-технологиями. Она разработана с учетом требований компаний, владеющих критической информационной инфраструктурой (КИИ). Promt Translation Factory повышает скорость выполнения проектов, поддерживает эффективную работу переводческих команд и гарантирует конфиденциальную работу с данными в корпоративной сети компании.

В САФУ имени М.В. Ломоносова Promt Translation Factory изучали студенты направления «Перевод и переводоведение» в рамках дисциплины «Технологии автоматизированного и машинного перевода».

В МГЛУ занятия с использованием Promt Translation Factory проходили у магистрантов первого курса большинства переводческих специальностей: «Теория и практика письменного и основы устного перевода», «Письменный перевод специальных текстов», «Теория и практика аудиовизуального перевода». Инструмент был интегрирован в курс «Информационные технологии в переводе».

Студенты третьего курса бакалавриата НИУ ВШЭ, в том числе и иностранные – из Китая, Сирии и Турции, работали с Promt Translation Factory в рамках дисциплины «Локализация и интернационализация веб-сайтов», а первый курс магистратуры знакомился с системой во время курса «Постредактирование типовых текстов на родном языке».

Максим Берендяев, первый заместитель генерального директора – операционный директор компании «АКМ-Вест», профессор Школы иностранных языков НИУ ВШЭ, доцент базовой кафедры технологий и автоматизации перевода САФУ, член Союза переводчиков России и Ассоциации преподавателей перевода, сказал: «Студентам важно изучить несколько платформ, иметь возможность проанализировать их сферы применения и сильные стороны. Было особенно важно познакомиться с российским продуктом, который подходит для применения в тех отраслях экономики, где облачные и иностранные сервисы нежелательны или вовсе невозможны. Мы считаем, что Promt Translation Factory должна войти в обязательный набор CAT-инструментов, которые изучают студенты-переводчики, чтобы в будущем они были готовы выступать и в роли менеджеров проектов, и в роли лингвистов».

Сотрудничество не ограничилось аудиторными занятиями. За прошедший учебный год около 30 студентов САФУ и НИУ ВШЭ прошли практику в компании «АКМ-Вест». Они использовали Promt Translation Factory как основной инструмент профессионального переводчика для выполнения реальных проектов – со сроками, требованиями заказчиков и ответственностью за результат.

Компания Promt также приняла практикантов – студентов НИУ ВШЭ по специальности «Перевод и переводоведение» – и провела для них серию вебинаров с углубленным изучением Promt Translation Factory. Перед студентами стояла реальная производственная задача: перевод технической документации. В результате они выполнили перевод Руководства пользователя Promt Translation Factory с русского языка на английский. В процессе работы над переводом практиканты создали терминологические базы, память перевода, освоили навыки постредактирования ИИ-перевода и защитили учебный проект «Перевод инструкций, тестирование функций и интерфейса Promt Translation Factory». Эксперты Promt отметили высокий уровень подготовки будущих профессионалов, участвовавших в переводе продуктовой документации.

Наталия Железняк, руководитель лингвистического отдела Promt, сказала: «Мы рады помочь студентам овладеть навыками работы с актуальным переводческим ПО, дать им возможность поучаствовать в реальных проектах, увидеть жизнь компании Promt изнутри. Подготовка квалифицированных специалистов – существенная часть развития отрасли. Мы готовы поддерживать молодых людей на их карьерном пути и делиться своим опытом и экспертизой в сфере машинного перевода и AI-технологий. Уверена, что такие практики – важный шаг к формированию сильного профессионального сообщества, в котором молодым специалистам проще реализовать свой потенциал и построить успешную карьеру».