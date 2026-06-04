Ozon вложит 6 млрд руб. в логистический комплекс в Смоленской области

Губернатор Смоленской области Василий Анохин и вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Игорь Зимин подписали соглашение о сотрудничестве. Цифровая платформа Ozon выступит инвестором проекта по созданию в регионе логистического центра — инвестиции маркетплейса в технологическое обеспечение и ИТ-инфраструктуру превысят 6 млрд руб. Об этом CNews сообщил представитель Ozon.

Благодаря запуску склада клиенты маркетплейса — даже из самых отдаленных поселений, смогут еще быстрее и удобнее получать онлайн-заказы. А местные предприниматели — развивать свой бизнес и повышать товарооборот. Логистический центр будет способствовать развитию экономики региона и создаст в области новые рабочие места.

Склад планируется ввести в эксплуатацию к середине 2027 г. Общая площадь логистического комплекса превысит 100 тыс. кв. м. по полу после выхода на полную мощность. Из них свыше 80 тыс. кв. м. — площадь фулфилмента, а около 20 тыс. кв. м. — хаба доставки, заказы из которого передаются курьерам в доставку. Здесь можно будет разместить порядка 40 млн товаров, а ежедневно он сможет обрабатывать свыше 350 тыс. заказов. Логистический центр будет осуществлять полный цикл обработки заказов — от приемки товаров до формирования посылок и их передачи в доставку.

«Подписанное соглашение с Ozon – важный шаг в развитии экономики Смоленской области. Инвестиции маркетплейса в создание современного логистического центра не только укрепят торгово-логистическую инфраструктуру региона, но и откроют новые возможности для местных предпринимателей: они смогут эффективнее продвигать свои товары и наращивать товарооборот», — сказал губернатор Смоленской области Василий Анохин.

На складе будет внедряться современное автоматизированное оборудование. Ozon развивает технологии автоматизации логистики и устанавливает на логистических объектах конвейеры — автоматизированные линии для перемещения товаров, которые могут обрабатывать свыше 35 тыс. отправлений в час. А также сортировочные системы — ленточные сортеры и 3D-сортеры, способные обслуживать до 600 направлений и обрабатывать до 10 тыс. заказов в час каждый. Скорость работы сортеров в 2–3 раза превышает скорость ручной обработки товаров. Контролировать все процессы на складах позволяет ИТ-система управления собственной разработки Ozon Tech.

Онлайн-заказы передаются курьерам из хаба доставки в регионе, во второй половине 2026 года в регионе будет запущен второй хаб. Покупатели могут получить заказы с быстрой доставкой курьером либо в почти 500 пунктах выдачи в Смоленской области в шаговой доступности.

«Для нас важно, чтобы Ozon был рядом с людьми — и в крупных городах, и в небольших населенных пунктах. Новый логистический центр в Смоленской области поможет нам быстрее доставлять заказы, поддерживать местных предпринимателей и делать онлайн-покупки еще удобнее для жителей. Мы рады, что сможем вместе с регионом развивать современную инфраструктуру, которая действительно нужна людям и бизнесу», — отметил вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Игорь Зимин.

Число онлайн-заказов на Ozon в Смоленской области выросло более чем на 85% год к году, а количество постоянных клиентов — на четверть. Половина всех заказов доставляются в малые города и села региона, а на одного клиента приходится на 50% больше онлайн-заказов, чем годом ранее.

Сегодня вместе с цифровой платформой продолжают развивать свой бизнес более 2,5 тыс. предпринимателей, их совокупный оборот по итогу прошлого года вырос на 40% и превысил 22 млрд руб. Местные производители могут разместить свою продукцию на витрине «Сделано в Смоленской области» и бесплатно продвигать товары на 67 млн активных клиентов маркетплейса.