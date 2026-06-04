Ozon и Сахалинская область договорились о создании крупного логистического центра в регионе

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Игорь Зимин подписали соглашение о сотрудничестве. Ozon реализует инвестиционный проект по созданию на территории Сахалинской области первого крупного логистического центра цифровой платформы. Благодаря этому жители региона смогут быстрее и проще получать онлайн-заказы в шаговой доступности, а местные предприниматели — развивать свой бизнес и повышать оборот. Проект также будет способствовать экономическому развитию региона и создаст на Сахалине новые рабочие места, отмечают в Ozon.

Логистический центр будет осуществлять полный цикл обработки заказов — от приемки товаров до формирования посылок и их передачи в доставку. Площадь комплекса превысит 80 тыс. кв.м. по полу — включая площадь хаба доставки, заказы из которого передаются курьерам в доставку в пункты выдачи. Комплекс сможет хранить свыше 5 млн товаров и ежедневно обрабатывать сотни тысяч заказов.

«Транспортная инфраструктура Сахалинской области быстро развивается. В результате расширяются наши возможности по доставке как многотонных грузов в интересах предприятий или отраслей, так и частных посылок. Например, товаров из интернет-магазинов. Популярность такой формы торговли среди жителей нашей области растет. В этой связи важно, что мы заключили соглашение с компанией Ozon. Она планирует создать на Сахалине логистический центр. Благодаря реализации этого проекта повысится скорость доставки товаров жителям области и понизится ее стоимость», — сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Инвестиции Ozon в технологическое обеспечение и ИТ-инфраструктуру логистического центра составят порядка 3,2 млрд руб. Маркетплейс продолжает развивать технологии автоматизации логистики и планирует внедрить на складе конвейеры — автоматизированные линии для перемещения товаров, которые могут обрабатывать свыше 35 тыс. отправлений в час. В комплексе также будут установлены современные сортировочные системы — ленточные сортеры и 3D-сортеры, способные обслуживать до 600 направлений и обрабатывать до 10 тыс. заказов в час. Скорость работы сортеров в 2–3 раза превышает скорость ручной обработки товаров. Контролировать все процессы на складах позволяет ИТ-система управления собственной разработки Ozon Tech.

«Для нас очень важно, чтобы люди по всей стране могли удобно и быстро получать нужные товары. Мы высоко ценим профессиональный и конструктивный подход правительства Сахалинской области в этом направлении: наша совместная работа по развитию инфраструктуры в регионе помогает сокращать путь заказа до покупателя, обеспечивая товарную доступность, и поддерживать местных предпринимателей, которые смогут развивать бизнес на своей территории и становиться ближе к своим клиентам», — сказал вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Игорь Зимин.

Число онлайн-заказов Ozon в регионе выросло почти в 2 раза с начала года, а число постоянных клиентов из Сахалинской области — более чем на треть. Половина всех заказов доставляются в малые города и села региона, а на одного клиента приходится на 50% больше онлайн-заказов, чем годом ранее.

Вместе с цифровой платформой продолжают развивать свой бизнес местные производители, товарооборот которых по итогам прошлого года превысил 650 млн руб. Они могут бесплатно разместить свою продукцию на витрине «Сделано на Сахалине» и бесплатно продвигать товары на 67 млн активных клиентов маркетплейса.