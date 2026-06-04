Разделы

Бизнес Кадры Телеком
|

На ВМК МГУ исследовали методы классификации зашифрованного мобильного трафика

Исследователи ВМК МГУ изучили методы машинного обучения для классификации мобильного трафика в условиях его шифрования и оценили возможность адаптации моделей с помощью переноса обучения (transfer learning). Работа посвящена анализу подходов, позволяющих выявлять закономерности в сетевых данных и адаптировать модели к изменяющимся условиям без полного переобучения. Об этом CNews сообщили представители МГУ.

Классификация мобильного трафика важна для мониторинга сетей связи, контроля качества обслуживания и выявления аномалий. В современных мобильных сетях значительная часть данных передаётся в зашифрованном виде, что существенно ограничивает использование сигнатурных методов анализа и технологии глубокого анализа пакетов (Deep Packet Inspection, DPI). В этих условиях востребованы методы машинного обучения, способные автоматически извлекать информативные признаки и выявлять сложные зависимости в сетевых данных.

В рамках работы был проведен анализ научных публикаций по теме исследования, реализован конвейер обработки данных (pipeline) для подготовки и анализа сетевых данных, а также построены модели машинного обучения. Были разработаны модели глубокого обучения и выполнена их экспериментальная оценка.

Отдельное внимание было уделено переносу обучения (transfer learning). Этот подход предполагает предварительное обучение модели на исходном наборе данных с последующей адаптацией к новому домену посредством дообучения. Такой механизм позволяет использовать уже обученные модели и адаптировать их к новым условиям без необходимости полного переобучения и сбора больших объемов новых размеченных данных.

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам
Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам Телеком

«Сегодня значительная часть мобильного трафика передается в зашифрованном виде, что существенно усложняет применение традиционных методов анализа сетевых данных. В нашей работе мы исследовали, насколько методы глубокого обучения могут быть применимы для классификации такого трафика и как перенос обучения позволяет адаптировать модели к новым условиям без полного переобучения», — сказал ассистент кафедры системного программирования ВМК МГУ Александр Гетьман.

Полученные результаты позволяют оценить применимость методов глубокого обучения для классификации зашифрованного мобильного трафика и подтверждают возможность использования переноса обучения для адаптации моделей к изменяющимся условиям работы сетей и обновлениям приложений.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как сохранить корпоративные коммуникации, несмотря на блокировку популярных мессенджеров

В ДНР построят первый дата-центр

Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

В Московском политехе создан участок сборки электронных устройств для БПЛА

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290