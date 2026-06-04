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МТС и «Пивоварни Бочкарев» договорились о сотрудничестве в области цифровизации производства

ПАО «МТС» и «Пивоварни Бочкарев» договорились о стратегическом партнерстве в области цифровизации производственных и бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Согласно договоренностям, МТС предоставит «Пивоварням Бочкарев» комплекс решений в области цифровизации производства. Соглашение направлено на развитие цифровой инфраструктуры, повышение эффективности производственных процессов и внедрение современных технологических инструментов на предприятиях одного из лидеров российской пивоваренной отрасли. Договоренности предполагают возможность масштабирования решений на все предприятия холдинга.

Стороны также рассмотрят сотрудничество в области кибербезопасности, автоматизации и управления производственными процессами на базе ИИ-решений МТС.

Сотрудничество направлено на дальнейшее развитие цифровой инфраструктуры предприятия, повышение эффективности производственных процессов и внедрение современных технологических инструментов. В перспективе стороны рассматривают возможность масштабирования совместных решений на все предприятия холдинга.

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«”Пивоварни Бочкарев” — это компания с многолетней историей и высокими производственными стандартами. МТС в рамках партнерства предоставит современные цифровые инструменты, которые позволят увеличить эффективность бизнес-процессов одного из отраслевых лидеров. Интеграция ИИ и автоматизации позволит вывести процессы на новый уровень эффективности», — сказал вице-президент по корпоративному бизнесу МТС Олег Алдошин.

«Мы гордимся нашим производством и последовательно инвестируем в его развитие, чтобы оно соответствовало самым высоким современным стандартам. Одним из приоритетных направлений для нас является автоматизация процессов и внедрение цифровых технологий. Партнерство с МТС позволит усилить эту работу благодаря экспертизе компании в области ИТ, инфраструктурных решений и инструментов искусственного интеллекта», — сказала генеральный директор «Пивоварни Бочкарев» Елена Столбовских.

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