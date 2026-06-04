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Мобильный интернет МТС «окутал» старинное село на северо-востоке Красноярского края

МТС сообщает о запуске сети LTE в селе Денисово Дзержинского-Тасеевского округа, основанном в 1630 г. Благодаря запуску в эфир новой базовой станции высокоскоростной мобильный интернет и устойчивую голосовую связь от МТС смогут оценить порядка тысячи местных жителей, а также автомобилисты, следующие по Тасеевскому тракту на север Красноярского края. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Связисты МТС обеспечили интернетом всю территорию села, где расположены не только жилые дома, но и администрация поселения, Денисовкий клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт и почтовое отделение. Теперь жители могут в режиме онлайн получать необходимые справки и документы, учиться удаленно, покупать билеты на рейсовый автобус и пользоваться телемедициной. Для сельчан высокоскоростной интернет открывает новые возможности: от получения онлайн-консультаций по ведению хозяйства до продвижения местных туристических точек — например, памятной локации «Судная изба», связанной с непростой историей партизанского движения в Сибири.

«Скоростной мобильный интернет уже давно стал необходимым условием для полноценной жизни и работы, что особенно актуально не только для больших городов, но и для малых населенных пунктов. Поэтому мы продолжаем планомерно расширять и обновлять сетевую инфраструктуру в Красноярском крае. В прошлом году мы подключили к сети МТС больше 280 населенных пунктов региона, в Дзержинско-Тасеевском округе мы запустили базовые станции в селах Орловка, Хандала, Сивохино и Фаначет, а также в деревне Александро-Ерша», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

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