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«МегаФон» запустит первую private 5G в промышленности

«МегаФон» и АО «Апатит» объявили о запуске проекта по созданию первой в стране Private 5G для обеспечения работы беспилотной карьерной техники в Заполярье. Соглашение о реализации подписали генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и генеральный директор АО «Апатит» Денис Новиков. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В рамках достигнутых договоренностей компании намерены совместно запустить в Мурманской области мультисетевую архитектуру, где процессы, ориентированные на соблюдение строгих KPI, будут работать в контуре 5G, а остальные действующие производственные сервисы и оборудование — бесшовно переведены в LTE. Это позволит одновременно ввести в эксплуатацию беспилотные карьерные самосвалы, используемые на открытых участках добычи руды в филиале АО «Апатит» в Кировске и создать защищенную среду для других дистанционно управляемых процессов.

Высокоскоростная сеть пятого поколения обеспечит эффективную передачу больших объемов данных с минимальной задержкой, что в перспективе позволит исключить человека из опасных зон, повысить безопасность и производительность труда, а также оптимизировать логистические цепочки.

«Мы всегда стремились быть лидерами в области инноваций, в том числе на нашем горнодобывающем переделе. Для повышения безопасности сотрудников в рудниках кировского филиала компании уже сейчас применяются дистанционное бурение, которое доказало свою эффективность. Следующий шаг — беспилотная карьерная техника. Однако для работы всего этого сложного оборудования требуется быстрый и устойчивый канал беспроводной связи, который мы намерены выстроить вместе с нашим технологическим партнером — «МегаФоном». Уверен, что такое эффективное сотрудничество промышленности и телекома позволит нам сделать очередной качественный рывок в цифровизации производств, еще раз подчеркивая статус «ФосАгро» как одного из технологических лидеров российской экономики», — сказал генеральный директор АО «Апатит» Денис Новиков.

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«Промышленный сектор уже сформировал запрос на технологию 5G: без сверхнизкой задержки и гарантированной полосы невозможно масштабировать телеуправление техникой, видеоаналитику в реальном времени и высокоточное позиционирование. В ожидании регуляторных решений мы с партнером приступаем к реализации гибридной модели, что ускорит внедрение инноваций и обеспечит плавный переход к новым стандартам. Мультисетевая архитектура позволит изолировать в контуре LTE существующие процессы, а для высококритичных сценариев поэтапно развернём 5G. Это даст предсказуемую экономику, управляемые риски и позволит перейти к цифровому производству на всех этапах: от типовых офисных операций до добычи в карьере без участия человека», — сказал генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.

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