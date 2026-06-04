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IEK Group открыла в Ульяновске кластер по производству низковольтного оборудования

IEK Group сообщает о создании нового кластера по производству низковольтного оборудования. В кластер вошли производственные площадки «Контактор Ульяновск», «Контактор Волга», «Контактор Чуфарово» и Испытательный центр электрооборудования. Об этом CNews сообщили представители IEK Group.

«Локализация ассортимента – одна из стратегических целей IEK Group. Развитие производства обеспечивает устойчивость бизнеса и вносит вклад в энергобезопасность страны. На данный момент у нас 11 заводов на территории России, ― сказал генеральный директор IEK Group Андрей Забелин. ― Создавая кластер в Ульяновске, мы концентрируем ключевые компетенции в одном месте и выводим производство сложных и инновационных продуктов на новый уровень. Это позволит нам добиться технологического лидерства в области разработки и производства низковольтного оборудования и комплексных решений. Для наших партнеров и клиентов это означает стабильность поставок, надежность оборудования, снижение валютных и санкционных рисков».

Кластер объединяет мощности по выпуску силового, модульного и электроустановочного оборудования, а также инженерные и испытательные компетенции IEK Group. Ранее эти площадки принадлежали французской компании Legrand, после ее ухода из России в 2023 г. их приобрела IEK Group. Основа кластера ― завод «Контактор», который в этом году отметит 85 лет со дня открытия.

«После интеграции ″Контактора″ в структуру IEK Group в 2023 г. была произведена модернизация оборудования. Вместе с объединением мощностей и опыта завода и компании это позволяет нам создавать новые продукты и комплексные решения», ― сказал первый заместитель генерального директора IEK Group Михаил Горбачев.

Возможности площадок обеспечивают полный цикл работы над продукцией. Служба исследований и разработки (R&D) занимается исследовательской и аналитической работой, создавая новые продукты и совершенствуя уже имеющиеся. Современные производственные линии обеспечивают выпуск продукции, Испытательный центр ― тестирование и проверку на всех этапах ее жизненного цикла.

Запуск нового кластера позволит полностью локализовать производство силового, модульного и электроустановочного оборудования бренда IEK. Стратегия его развития включает переход от крупно- и мелкоузловой сборки к полной локализации в соответствии с Постановлением Правительства России № 719.

В ближайшей перспективе на заводе стартует выпуск новой серии модульного оборудования Master IEK, которая будет производиться на новой автоматизированной линии. Это разработка инженеров компании, сочетающая в себе технологии и решения, свойственные продукции премиум-класса и взвешенную цену среднего уровня. Она завершит формирование портфеля компании, в который уже входят линейки модульного оборудования разного ценового сегмента и предназначенные для применения в проектах любой сложности.

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В планах компании на ближайшие два года ― глубокая локализация производства автоматических выключателей в литом корпусе, воздушных выключателей и электронных расцепителей. Это завершит процесс создания российского низковольтного комплектного устройства Format PRO, над которым компания активно работает в настоящий момент и уже вывела на рынок полностью испытанные решения на токи от 1600 до 6300 А.

Кластер станет центром компетенций электроустановочных изделий. На данный момент компания выпускает линейки для всех целевых групп и каналов сбыта, включая IEK Etika, IEK Valena, IEK Inspiria, Quteo, которые для российского рынка ранее производились французской компанией Legrand.

Развитие кластера позволит компании последовательно увеличивать глубину локализации, расширять выпуск низковольтного оборудования российского производства и укреплять позиции компании как одного из ведущих производителей комплексных электротехнических решений в России.

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