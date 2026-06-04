ГК Yadro и НЦК ИСУ объединили усилия для развития отечественных ИТ-решений

ГК Yadro (входит в «ИКС Холдинг») и АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ) подписали соглашение о сотрудничестве в области тестирования, экспертной оценки и развития отечественных ИТ-решений для крупных корпоративных заказчиков. Документ подписали Алексей Шелобков, генеральный директор ГК Yadro, и Евгений Чаркин, председатель наблюдательного совета НЦК ИСУ. Об этом CNews сообщили представители Yadro.

В 2025 г. АНО «НЦК ИСУ» организовала независимое нагрузочное тестирование «1С:ERP» с имитацией одновременной работы 30 тыс. пользователей на инфраструктуре Yadro. Испытания подтвердили готовность отечественного технологического стека к промышленной эксплуатации на уровне крупнейших российских предприятий.

Партнеры продолжат развивать практику независимого тестирования и экспертной оценки enterprise-решений Yadro в составе корпоративной ИТ-инфраструктуры заказчиков, будут проводить совместные мероприятия, формировать рабочие группы и оказывать друг другу консультационную, информационную и экспертную поддержку.

Отдельное компании уделят развитию российских технологий в области цифровой трансформации, тестированию отечественных программных продуктов и поддержке перспективных научно-исследовательских разработок, в том числе в области искусственного интеллекта.

Алексей Шелобков, генеральный директор ГК Yadro: «Для корпоративного рынка сегодня особенно важны проверенные технологические стеки, которые выдерживают высокие нагрузки и готовы к промышленной эксплуатации. Совместная работа с НЦК ИСУ уже показала, что отечественные enterprise-решения могут применяться в крупнейших предприятиях. Соглашение позволяет перейти от отдельных испытаний к системной практике верификации и развития такого рода систем для реальных задач наших заказчиков».

Евгений Чаркин, председатель наблюдательного совета НЦК ИСУ: «НЦК ИСУ формирует среду, в которой российские системы управления ресурсами проходят независимую проверку и получают подтверждение готовности к работе в сложных корпоративных контурах. Для нас важно развивать сотрудничество с технологическими партнерами, которые обладают глубокой инженерной экспертизой и собственными разработками. Совместная работа с Yadro позволит расширить практику испытаний и ускорить появление зрелых отечественных решений для промышленных предприятий и крупных холдингов».

Сотрудничество позволит компаниям укрепить сотрудничество в области независимой проверки отечественных ИТ-решений и повысить готовность российских технологических стеков к применению в инфраструктуре крупных организаций.