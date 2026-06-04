«Булат» и СПбПУ договорились о стратегическом партнерстве для укрепления цифрового суверенитета

Разработчик и производитель телекоммуникационного и ИТ-оборудования «Булат» (входит в холдинг «Техновейв» ГК «Ростелеком») и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Документ подписали вице-президент ПАО «Ростелеком», генеральный директор ООО «Булат» Александр Логинов и ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Основные цели партнерства — развитие кадрового потенциала для ИТ-отрасли, совместная разработка и продвижение цифровых продуктов и сервисов для укрепления технологического и цифрового суверенитета. В рамках соглашения планируется организация производственной практики для студентов СПбПУ в компании «Булат», содействие в трудоустройстве выпускников университета, а также проведение совместных исследований в области информационных технологий.

Александр Логинов, вице-президент «Ростелекома», генеральный директор «Булата»: «Партнерство с Политехом — логичный шаг для нашей компании и отрасли в целом. Тесное сотрудничество с одним из ведущих технических вузов страны поможет усилить кадровый потенциал отрасли, которая стремительно развивается, в том числе с целью импортозамещения и укрепления цифрового суверенитета. Мы рассматриваем проведение совместных исследовательских проектов, внедрение передовых технологий и формирование сильной профессиональной среды для роста компетенций будущих инженеров и ИТ-специалистов».

Андрей Рудской, ректор СПбПУ: «Для нас особенно важно развивать сотрудничество с ведущими предприятиями реального сектора экономики, которые формируют будущее отечественных технологий и создают основу для цифровой независимости страны. Соглашение позволит нам вести взаимодействие на новом уровне: как в подготовке высококвалифицированных кадров для отрасли, так и в совместной разработке серверного оборудования для критической информационной инфраструктуры».