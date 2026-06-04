BPMSoft инвестирует 100 млн руб. в создание технологического центра

Российский разработчик BPMSoft (ИТ-холдинг Lansoft) откроет первый технологический центр в Москве в III квартале 2026 г. Новый центр станет пространством для очного взаимодействия вендора, партнеров, заказчиков, студентов и молодых ИТ-специалистов, а также площадкой для демонстрации и развития решений на базе low-code платформы со встроенными ИИ-инструментами BPMSoft. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

Технологический центр разместится на шестом этаже бизнес-центра «Дмитровский» в Москве по адресу ул. Бутырская, д. 76, стр. 1, где находится головной офис компании. Общая площадь центра превысит 700 кв. м.

В инфраструктуру центра войдут: демозал с промышленным оборудованием, включая серверные стойки, системы хранения данных, рабочие станции и мобильные устройства; лекторий вместимостью до 150 человек для проведения отраслевых мероприятий, стратегических сессий, образовательных программ и встреч профессионального сообщества; переговорные комнаты.

Площадка позволит демонстрировать работу решений в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации. Здесь партнеры-резиденты смогут проводить презентации собственных разработок для действующих и потенциальных клиентов.

По оценкам компании, ежегодно технологический центр сможет принимать около 1 тыс. крупных корпоративных заказчиков. Кроме того, на площадке планируется проводить до 250 собственных и партнерских мероприятий в год с аудиторией до 150 человек.

Ключевой особенностью центра станет институт резидентства. Резидентами на постоянной основе смогут стать компании-интеграторы, образовательные (вузы) и технологические партнеры BPMSoft. Они получат неограниченный доступ к демонстрационной инфраструктуре. Для резидентов также будут доступны различные варианты брендирования пространства центра, включая демостенды, переговорные комнаты, лекторий, общие зоны и ресепшн.

Юрий Востриков, генеральный директор BPMSoft: «Мы не просто открываем еще один офис, а создаем точку притяжения для всей экосистемы BPMSoft. Сегодня наши партнеры тратят ресурсы на демостенды, встречи и мероприятия. Теперь они смогут делать все это на нашей площадке, брендировать ее под себя, эффективнее работать с клиентами, быстрее запускать проекты и выводить новые решения на рынок».

Он отметил, что инвестиции в создание первого технологического центра BPMSoft составят более 100 млн руб.