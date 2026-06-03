За счет перехода на электронный документооборот «ЛокоТех-Сервис» ускорит движение ТМЦ между сервисными локомотивными депо

«ЛокоТех-Сервис» начал масштабный переход на электронный формат внутреннего документооборота. Предприятия будут ежемесячно оформлять десятки тысяч документов в области движения товарно-материальных ценностей без использования бумажных носителей, что позволит сократить издержки на расходные материалы и ускорить согласование документов. Об этом CNews сообщили представители «ЛокоТех-Сервис».

Для внутреннего электронного документооборота в компании используется учетная система «1С:ERP» – в настоящее время документы заносятся в нее в виде сканов бумажных носителей. Функционал электронной подписи начнет применяться для 19 видов наиболее часто оформляемых первичных документов, с помощью которых осуществляется оборот и учет товарно-материальных ценностей (ТМЦ) в «ЛокоТех-Сервис» (передача материалов в производство, перемещение, списание и др). Это необходимое для ремонта и техобслуживания локомотивов оборудование, комплектующие, расходные материалы, инвентарь, инструмент, оснастка, спецодежда и защитная экипировка.

Объем первичных учетных документов по движению ТМЦ на всех площадках «ЛокоТех-Сервис» достигает нескольких десятков тысяч в месяц. Специалисты на местах обязаны в установленные графиком сроки закрытия подписать, отсканировать и разместить их в системе электронного архива. Несоблюдение сроков несет риски: в оперативном и регламентированном учете это может привести к получению ложных выводов об экономике предприятия. Кроме того, наличие первичных документов без подтверждения реального факта хозяйственных операций лишает организацию права на получение налоговых вычетов по НДС и учет соответствующих расходов.

Главный бухгалтер «ЛокоТеха» Елена Шарикова подчеркнула, что среди основных прогнозируемых эффектов — снижение расходов. Использование внутреннего электронного документооборота повышает скорость обработки документов, снижает финансовые и трудовые затраты: позволяет экономить расходные материалы для печати, избавляет от необходимости содержать архивное помещение, а также ведет к увеличению производительности труда сотрудников за счет высвобождения времени, что составляет десятки человеко-часов.

«Пилотные проекты по внедрению электронной подписи, проведенный в сервисных локомотивных депо Москва-Сортировочная и Курск показали: только по одному предприятию за месяц можно перевести в цифровой формат более девяти тысяч документов. Это огромный объем бумаги: в среднем первичный документ на одну хозяйственную операцию занимает полтора листа, которые следует распечатать в двух-трёх экземплярах. Далее его вручную должны подписать минимум трое специалистов: кто разрешил, кто отпустил и кто принял. Есть такие хозяйственные операции, которые требуют комиссионного подписания. С учетом того, что специалисты не находятся в одном кабинете, на подписание уходят часы, а иногда и дни. Электронный же документ легко создать, подписать и отправить по маршруту согласования в режиме онлайн. В среднем, подписание одним человеком теперь занимает от 0,1 секунды. Уходит этап сканирования и размещения в системе электронного архива первичных документов. Все подписанные простой электронной подписью документы хранятся в учетной системе «1С: ERP», — сказала руководитель департамента по ведению учета товарно-материальных ценностей, внеоборотных активов и материалов повторного использования «ЛокоТех-Эксперт» Наталья Болгова.

Переход на ВЭДО приведет к упрощению процессов – будет легко отследить путь файла, проанализировать, на каком этапе подписания происходят задержки, внести корректировки. В депо пользоваться сервисом будут мастера, кладовщики, в отдельных случаях – бригадиры. Для удобства в системе реализован функционал получения уведомлений на электронную почту пользователя: например, о том, что документ подписан и можно получить материалы на складе. Переход на цифровой формат не потребует специальной техники и специфических знаний – достаточно пользовательских инструкций и обучающих семинаров, которые будут проведены для всех филиалов.

Переводить на электронный документооборот планируется по одному филиалу в месяц. С 1 июня 2026 г. на электронное подписание переходят все депо Московского филиала «ЛокоТех-Сервис», с 1 июля – Западно-Сибирский, с 1 августа – Забайкальский, далее — по утвержденному графику. Полностью переход во всех филиалах «ЛокоТех-Сервис» планируется завершить к июлю 2027 г.