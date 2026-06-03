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«ЮKassa» реализовала возможность выставления счетов во «ВКонтакте»

«ЮKassa», сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney», объявил о запуске бота для выставления счетов во «ВКонтакте». Решение закрывает две ключевые задачи: ускоряет путь от диалога с покупателем до оплаты и убирает барьер входа для тех, у кого нет времени и ресурсов на подключение сложных платёжных сценариев.

Выставление счетов во «ВКонтакте» устроено максимально просто. Предприниматель создаёт счёт в чате с ботом и отправляет клиенту ссылку на оплату или показывает сгенерированный QR-код. Покупатель переходит на защищённую страницу или сканирует код и оплачивает товар любым удобным способом.

Бот доступен клиентам «ЮKassa» бесплатно. Комиссии за эквайринг остаются стандартными, дополнительных подключений не требуется.

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«Мы видим, что предприниматели ценят возможность работать там, где им удобно. Бот во «ВКонтакте» решает конкретную задачу: продавец общается с покупателем, формирует и отправляет счёт — всё в одном окне. Это особенно актуально для малого бизнеса и самозанятых, у которых нет ресурсов на техническую интеграцию платёжных решений», — отметил директор по корпоративным продуктам «ЮMoney» Дмитрий Гнилица.

Запуск во «ВКонтакте» расширяет линейку ботов «ЮKassa»: ранее компания запустила сервисы для выставления счетов в мессенджерах Telegram и «Макс». Теперь бизнес может выбирать площадку под свою аудиторию и выстраивать продажи и оплату в том канале, где клиенту удобнее всего общаться и покупать.

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