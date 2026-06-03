«ЮKassa» реализовала возможность выставления счетов во «ВКонтакте»

«ЮKassa», сервис для приёма онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании «ЮMoney», объявил о запуске бота для выставления счетов во «ВКонтакте». Решение закрывает две ключевые задачи: ускоряет путь от диалога с покупателем до оплаты и убирает барьер входа для тех, у кого нет времени и ресурсов на подключение сложных платёжных сценариев.

Выставление счетов во «ВКонтакте» устроено максимально просто. Предприниматель создаёт счёт в чате с ботом и отправляет клиенту ссылку на оплату или показывает сгенерированный QR-код. Покупатель переходит на защищённую страницу или сканирует код и оплачивает товар любым удобным способом.

Бот доступен клиентам «ЮKassa» бесплатно. Комиссии за эквайринг остаются стандартными, дополнительных подключений не требуется.

«Мы видим, что предприниматели ценят возможность работать там, где им удобно. Бот во «ВКонтакте» решает конкретную задачу: продавец общается с покупателем, формирует и отправляет счёт — всё в одном окне. Это особенно актуально для малого бизнеса и самозанятых, у которых нет ресурсов на техническую интеграцию платёжных решений», — отметил директор по корпоративным продуктам «ЮMoney» Дмитрий Гнилица.

Запуск во «ВКонтакте» расширяет линейку ботов «ЮKassa»: ранее компания запустила сервисы для выставления счетов в мессенджерах Telegram и «Макс». Теперь бизнес может выбирать площадку под свою аудиторию и выстраивать продажи и оплату в том канале, где клиенту удобнее всего общаться и покупать.