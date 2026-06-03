Вышло обновление «Инферит ИТМен» с расширенными возможностями инвентаризации

Российский разработчик программных продуктов «Инферит ИТМен» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) выпустил новую версию системы учета, инвентаризации и контроля ИТ-инфраструктуры — «Инферит ИТМен 7.1». Развитие собственных продуктов отвечает стратегии ГК Softline. Обновление 7.1 расширяет возможности сбора данных в сложных распределенных ИТ-инфраструктурах и обеспечивает повышенную безопасность. Об этом CNews сообщил представитель компании «Инферит ИТМен».

Ключевая особенность «Инферит ИТМен» версии 7.1 — завершение гибкой динамической ролевой модели. Теперь права доступа применяются ко всем основным разделам системы: сбор данных, анализ данных, активы, администрирование, библиотека ПО и др.

Администраторы могут создавать уникальные роли с индивидуальным набором прав, отдельно настраивая доступность разделов и подразделов системы. Также у них появилась возможность определять, какие функции доступны каждому пользователю или группе (на просмотр, редактирование, удаление). Это особенно ценно для крупных заказчиков, у которых ролевая модель — обязательное условие для соблюдения политик ИБ. Дополнительно реализован механизм применения прав по минимальным или максимальным привилегиям. Если пользователь состоит в нескольких группах с разными правами, система автоматически применит тот уровень доступа, который задан в настройках. Это упрощает управление доступом даже в сложных организационных структурах.

Существенно расширены возможности сетевой инвентаризации. Добавлена поддержка новых методов аутентификации для WinRM, включая Negotiate и Kerberos. Появился опрос устройств напрямую, без предварительного сканирования сети. Это актуально для инфраструктур, где протоколы сканирования запрещены политиками ИБ, в частности отдельных сегментов корпоративных сетей.

В задачах инвентаризации теперь есть настройка часового пояса при запуске: администратор может задавать расписание по времени сервера или по локальному времени агента. Это позволяет гибко собирать данные в распределенных инфраструктурах с филиалами в разных часовых поясах, запуская опрос одновременно по всей компании или в каждом регионе в свое местное время.

Улучшен интерфейс создания задач: типы задач теперь визуально разделены по смысловым группам — локальный сбор, сетевой опрос и импорт из внешних источников, что упрощает навигацию и снижает вероятность ошибок при настройке.

«Мы хотим, чтобы клиенты могли адаптировать систему под себя, свою отрасль и процессы. Именно поэтому ролевая модель теперь охватывает все ключевые разделы: каждый пользователь работает именно с тем функционалом, который ему нужен. Для крупных организаций с разветвленной структурой и строгими требованиями ИБ это принципиально важно», — сказал Данила Трусов, директор продукта «Инферит ИТМен» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

Чтобы воспользоваться новым функционалом, пользователям достаточно обновить систему и агенты до версии 7.1.