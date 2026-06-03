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Вторичный рынок недвижимости готов к экосистемам — исследование Digital Developer и «Домклик»

Digital Developer и «Домклик» провели исследование вторичного рынка недвижимости, проанализировали более 1000 решений и представили карту из 369 цифровых сервисов. Анализ показал: рынок уже готов к экосистемной модели, но путь пользователя остается разрозненным. Об этом CNews сообщили представители Digital Developer.

Сегодня цифровые продукты закрывают почти весь жизненный цикл готового жилья: от поиска объекта и проверки продавца до ремонта, аренды, коммунальных сервисов, умных устройств и взаимодействия с УК.

Но рынок пока не стал единой цифровой средой. Он состоит из сильных отдельных инструментов, которые решают конкретные задачи. В отличие от первичного рынка, где цифровой путь обычно выстраивается вокруг девелопера, во вторичной недвижимости нет единого центра сделки. Пользовательский путь распределен между разными участниками и сервисами, что делает его более разрозненным.

«Вторичный рынок недвижимости уже готов к экосистемной модели, но пока многие сервисы работают как отдельные инструменты. Покупатель ищет объект на одной площадке, оформляет ипотеку в другой среде, проверяет документы через третий сервис, а после сделки отдельно подключает ремонт, аренду, коммунальные сервисы или решения для умной квартиры», — сказала Ирина Корсун, директор и главный редактор Digital Developer.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

По данным исследования, быстрее всего развивается сделочный контур: сервисы оценки недвижимости, проверки объекта, ипотечного сопровождения, безопасных расчетов и электронной регистрации. При этом крупнейшим сегментом среди цифровых решений оказались сервисы, связанные с жизнью после покупки. Это показывает, что вторичный рынок цифровизируется не только вокруг сделки, но и вокруг эксплуатации жилья.

По прогнозу экспертов Digital Developer и «Домклик», в ближайшие годы вторичный рынок будет двигаться к нескольким экосистемным центрам. Крупные игроки уже расширяют свои сервисные контуры и постепенно объединяют поиск, проверку, сделку, ремонт, аренду и эксплуатацию в единый пользовательский путь. Главная точка роста рынка — сократить разрывы между этими этапами и превратить вторичную недвижимость из набора отдельных действий в управляемый цифровой сценарий.

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