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ВСК и «Банки.ру» намерены вместе развивать цифровую инфраструктуру

Страховой дом ВСК и финансовый маркетплейс «Банки.ру» подписали соглашение о развитии партнерства в сфере цифровых финансовых сервисов и клиентских решений.

Договор о сотрудничестве был подписан заместителем генерального директора по партнерским продажам страхового дома ВСК Евгением Шестовым и генеральным директором «Банки.ру» Романом Халанским.

Соглашение предполагает совместную проработку интеграций и пилотных проектов в области цифровых сервисов и клиентских решений, включая работу над инструментами для дистанционной покупки и бронирования страховых продуктов, развитием клиентского опыта и повышением оперативности обслуживания.

Кроме того, партнеры планируют совместное участие в рабочих группах, направленных на развитие InsurTech направления, развития дистанционных каналов продаж страховых продуктов, повышение клиентской ценности страхования.

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«Мы видим много возможностей в совместной работе по развитию цифровых решений, которые повышают доступность страховых услуг. Вместе с ВСК мы будем тестировать и внедрять технологичные инструменты, направленные на повышение удобства и эффективности взаимодействия клиента с продуктами на маркетплейсе», — отметил Роман Халанский, генеральный директор «Банки.ру».

«Наша компания последовательно работает над диверсификацией каналов продаж, и одними из них являются маркетплейсы, особенно в сегменте автострахования. В отдельные периоды почти четверть оформленных в ВСК полисов ОСАГО приходилась на онлайн-агрегаторы. И в будущем эта тенденция будет масштабироваться и на другие виды страхования – полисы для защиты имущества, здоровья и т.д. Мы в ВСК обладаем широкой экспертизой в части цифровизации сервисов, большой клиентской базой. Поэтому партнерство с крупнейшим российским маркетплейсом финансовых продуктов может стать дополнительным драйвером роста продаж через этот канал», — отметил Евгений Шестов, заместитель генерального директора по партнерским продажам страхового дома ВСК.

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