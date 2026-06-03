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В «Яндекс Go» можно застраховать квартиру, машину и телефон по подписке

В приложении «Яндекс Go» появился раздел «Страховки» от «Яндекс Заботы». В нем пользователи могут оформить подписку на страхование квартиры, автомобиля, мобильного телефона и выбрать подходящий срок действия полиса, например, застраховать квартиру на месяц, а автомобиль на нужные дни поездок. О этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

Все полисы хранятся в одном месте, а отключить подписку можно в любой момент.

Для автомобилей доступны ОСАГО и КАСКО. ОСАГО можно оформить по подписке на месяц или год. Цена на подписку ОСАГО начинается от 199 руб. в месяц.

Подписка КАСКО позволяет выбрать страховку на весь месяц, только на будни или выходные, либо на будни и выходные с ограничением по времени — стоимость подписки от 990 руб. в месяц. Дополнительно в «Яндекс Картах» и «Навигаторе» можно включить КАСКО на конкретное время поездки, стоимость полиса — от 40 руб. в час. Полис покрывает ущерб при ДТП, противоправных действиях и природных явлениях.

Подписку на страхование квартиры можно оформить на месяц или год. Страховка покрывает отделку, имущество и ответственность перед соседями — например, при пожаре, затоплении, стихийных бедствиях или противоправных действиях. Оформить страховку могут как собственники, так и арендаторы — документы на право собственности понадобятся только при обращении за выплатой. При оформлении годового полиса пользователь получает в подарок устройства умного дома. Минимальный платеж по полису составляет 499 руб. в месяц.

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Ранее оформить страховку на мобильный телефон можно было только при покупке устройства на «Яндекс Маркете», и этой возможностью пользовался каждый десятый покупатель. Теперь страховка доступна и для смартфонов, купленных у других продавцов. Ее можно подключить на месяц или год. Полис покрывает ремонт или замену устройства при повреждениях — например, разбитом экране или попадании жидкости. Подписка будет стоить от 190 руб. в месяц.

Ежемесячно пользователи оформляют 3 млн страховых полисов у «Яндекс Заботы». Страховые услуги предоставляют лицензированные страховые компании-партнеры.

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