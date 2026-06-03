В России создан образовательный курс по внедрению MES

Компания «ИНКА 4.0» запустила образовательный курс для обучения работе с модулем «ИНКА.Модель производства» и шаблонным набором базовых автоматизированных рабочих мест (ШАРМов). Курс ориентирован на системных интеграторов и команды центров компетенций у конечных заказчиков. Он позволит российским промышленным предприятиям сделать значительный шаг вперед в вопросах достижения технологической независимости, так как ранее подобные обучающие программы в стране реализовывали только крупные международные вендоры. Об этом CNews сообщили представители «ИНКА 4.0».

Проекты по внедрению MES находятся на стыке ИT и реального производства. Разработчику недостаточно знать только код или интерфейсы – ему необходимо понимать логику движения материалов, структуру оборудования, разбираться в производственных календарях, сменах, операциях, документах, нормативно-справочной информации (НСИ), интеграциях с ERP и АСУТП.

При этом проекты по внедрению MES зачастую реализуются медленно из-за разницы в терминологии, структуре данных и производственных правилах на каждом предприятии. Это ведет к ошибкам в моделировании, затягиванию обследования, доработкам после запуска и зависимости от узкого круга экспертов. Обычно такие проблемы решаются через наставничество внутри проекта, документацию, разбор типовых ошибок и накопление опыта на реальных внедрениях. Образовательный курс «ИНКА 4.0» позволяет сделать этот процесс системным.

Необходимость его создания компании выявила в рамках реальных промышленных внедрений. Реализация этих проектов позволила экспертам «ИНКА 4.0» прийти к выводу, что при запуске MES ключевой сложностью часто становится не только сама разработка, но и единое понимание производственной модели – того, как описать предприятие, оборудование, маршруты движения материалов, учетные операции, документы, события, НСИ и интеграции с внешними системами.

«Запрос на создание образовательного курса поступил к нам сразу с нескольких сторон. От специалистов заказчиков, которым важно формировать собственную экспертизу, команд внедрения, нуждающимся в едином стандарте настройки, MES-аналитиков и архитекторов, участвующих в проектах цифровизации. Мы ориентированы на то, чтобы слушатели смогли точнее переводить производственные требования в настройки системы, предотвращать типовые ошибки и участвовать не только в запуске, но и в дальнейшем сопровождении и адаптации решений под производственные процессы», – сказал архитектор платформы «ИНКА 4.0» Андрей Степанов.

Курс призван познакомить слушателей со стандартами построения MES-систем на базе платформы «ИНКА 4.0» и ее архитектурой. Программа предполагает изучение полного цикла работы с модулем «Модель производства» и шаблонным набором базовых АРМов: погружение в платформу компании, ее архитектуру, структуру данных и основные сущности, работу со справочниками, настройку карты предприятия, матрицы перемещений, оборудования, смен, атрибутов, формул, нумераторов, материалов, учетных операций, интеграций, документации, бизнес-процессов, событийной модели данных и связи между производственными и ИТ-процессами.

Таким образом, курс позволяет специалистам приобрести не только навыки работы с конкретным продуктом, но и системное представление о том, как устроено цифровое моделирование производства в проектах по внедрению систем управления производством. Слушатели курса будут более подготовленными и для смежных задач в области MES и промежуточного программного обеспечения (MOM).

После каждого содержательного блока предусмотрено тестирование, а при завершении курса участникам предстоит выполнить практическое задание на реальном стенде – применить полученные знания при настройке модели производства и ШАРМ.

«Созданный нами курс позволяет повысить качество постановки и реализации задач, связанных с MES, уменьшить количество ошибок при моделировании производственного контура, снизить нагрузка на ключевых экспертов и повысить управляемость внедрения таких систем. После обучения команда заказчика лучше понимает, как устроено решение, какие данные нужны для корректной работы MES, как связаны НСИ, оборудование, операции и документы, а также как сопровождать и развивать систему после запуска», – сказал Андрей Степанов.

Общий объем курса – 120 часов. Из них 80 часов отводится на теорию и 40 – на практические задания. Формат курса – дистанционный. Для всех учащихся устанавливаются обязательные сроки сдачи тестов и практических работ. Обучение подготовлено экспертами, участвовавшими в разработке и развитии платформы «ИНКА 4.0», а так же в реальных внедрениях на промышленных предприятиях.

«Российским предприятиям сегодня необходимы специалисты, которые могут внедрять, развивать и сопровождать MES без зависимости от зарубежных вендоров, их учебных центров, партнерских программ и внешней поддержки. Ценность нашего курса заключается не только в том, что он знакомит специалистов с платформой компании, но и в том, что он позволяет приобрести им практические навыки внедрения производственной модели и шаблонного цеха на российских промышленных предприятиях», – сказал Андрей Степанов.