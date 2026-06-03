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В Дубне введен в эксплуатацию ЦОД RWB, спроектированный WildTeam

В подмосковной Дубне введен в эксплуатацию центр обработки данных компании RWB (цифровая инфраструктура Wildberries). Объект построен по проекту WildTeam и расширит вычислительную базу маркетплейса Wildberries, а также других цифровых сервисов компании. Об этом CNews сообщил представитель WildTeam.

Площадь нового дата-центра составляет около 5,5 тыс. кв. м, установленная мощность — порядка 8 МВт. В составе комплекса предусмотрены ИТ-модули с машинными залами, силовые электрические блоки, а также помещения для дизель-генераторных установок, обеспечивающих устойчивую работу площадки при внешних нарушениях энергоснабжения.

Проект ЦОДа выполнен с фокусом на энергоэффективность и эксплуатационную надежность. Ожидаемый среднегодовой показатель эффективности (PUE) составит 1,1–1,15, что соответствует лучшим практикам для объектов такого класса в российском климате.

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«При проектировании мы ставили две ключевые задачи: предсказуемая надежность для бизнес-критичных сервисов и высокая энергоэффективность в реальной эксплуатации. ЦОД — это инженерно сбалансированная платформа, которую можно развивать вместе с ростом цифровых сервисов RWB», — отметила Мария Болдырева, генеральный директор WildTeam.

Ввод нового объекта позволит компании RWB масштабировать ИТ-мощности, повысить устойчивость цифровой инфраструктуры и обеспечить дальнейший рост технологических продуктов.

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