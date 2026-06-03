«Школа 21» появится в Саратове

«Школа 21», Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве в сфере. Об этом CNews сообщил представитель «Школы 21».

Партнёры объединят усилия, чтобы готовить цифровых инженеров на стыке медицины и цифровых технологий. Главным результатом сотрудничества станет создание кампуса Сеченовского университета и «Школы 21» на базе Саратовского ГМУ. Новая площадка ориентирована на студентов, ординаторов и аспирантов медицинского вуза.

Пётр Глыбочко, ректор Сеченовского Университета, сказал: «Два года назад Сеченовский Университет совместно со «Школой 21» и Сбером создал первый в России цифровой кампус для студентов-медиков. Мы не просто дали будущим врачам знания о цифровых технологиях, а усилили их компетенции в создании новых ИТ-продуктов в медицине. Выпускники кампуса – а это более 200 студентов – уже применяют полученные компетенции в научной работе, клинической практике и разработке новых медицинских решений. Сегодня мы начинаем масштабировать в России наш образовательный опыт. Кампус в Саратове станет первым цифровым кампусом на базе медицинского вуза, созданным на основе экспертизы Сеченовского Университета. Уверен, что это позволит ещё большему числу студентов в регионах стать участниками цифровой трансформации здравоохранения и создавать технологии, которые будут определять медицину будущего».

Рустам Айнетдинов, директор школы «Школа 21», отметил: «Медицина – одна из первых отраслей, которую ИИ изменит фундаментально. И выиграют те врачи, которые будут не наблюдать за этими переменами, а управлять ими. Сегодня «Школа 21», «Сбер», Сеченовский университет и Саратовский медицинский университет создают среду, где будущий врач учится работать с данными, алгоритмами и ИИ-инструментами – на реальных клинических задачах, бесплатно, параллельно с основным образованием. Это не дополнительный курс – это новый стандарт подготовки врача».

Благодаря проекту будущие врачи и исследователи смогут без отрыва от основной учебы изучить цифровые навыки. Они научатся применять искусственный интеллект, работать с языком программирования Python, обрабатывать большие объёмы медицинских данных и создавать профильные цифровые продукты.

Андрей Ерёмин, ректор Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского Минздрава России, сказал: «Подписание этого соглашения – знаковое событие для всего Приволжского федерального округа и логичное продолжение нашего стратегического курса на цифровизацию медицины. Наши совместные разработки с ООО «СберМедИИ» привели к созданию и регистрации приоритетного технологического проекта – системы поддержки принятия врачебных решений для анализа медицинских изображений на основе технологий ИИ. Все это формирует прочную базу для следующего шага. Успех цифрового кампуса Сеченовского университета стал для нас ориентиром, и мы гордимся тем, что именно СГМУ станет первым региональным вузом-партнером для масштабирования проекта. Открытие этой площадки позволит нашим студентам, ординаторам и аспирантам получить бесценные компетенции: от анализа больших данных до создания собственных ИТ-решений для здравоохранения.

В рамках соглашения «Школа 21» поделится своей экспертизой в сфере цифровых технологий, а также предоставит свою образовательную методологию «равный равному», по которой участники обмениваются знаниями и опытом. Сеченовский Университет настроит учебные процессы, возьмёт на себя методическое консультирование и станет научно-образовательным ядром создаваемой мультикампусной системы поиска талантов в индустрии здоровья. Сбербанк окажет экспертную поддержку на этапе создания кампуса и поделится лучшими практиками внедрения цифровых и платформенных решений в регионе. Саратовский ГМУ возьмёт в проработку административные вопросы кампуса.