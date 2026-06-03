«Сбер» и Комитет по промышленной политике Петербурга договорились о сотрудничестве в сфере ИИ

«Сбер» и Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве с целью реализации мероприятий

с использованием технологий искусственного интеллекта. Документ подписали управляющий головным отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин и председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов. Об этом CNews сообщил представитель «Сбера».

Новое соглашение продолжает и расширяет партнерство в области искусственного интеллекта, начатое в 2024 г. Сотрудничество позволит усилить обмен опытом и информацией между «Сбером», комитетом и предприятиями Петербурга в сфере применения технологий искусственного интеллекта.

Алексей Ушенин, управляющий головным отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу, сказал: «Сегодня мы с комитетом заходим в новый этап партнерства. Мы глубоко вовлечены в повестку города и понимаем, что без технологий искусственного интеллекта в современных условиях невозможно добиться лидерства. Интеграция цифровых технологий в работу органов власти и городских предприятий — системная мера, которая позволит убрать административные барьеры и кардинально повысить эффективность производства. «Сбер» предоставит свои лучшие технологические компетенции, чтобы услуги и продукция петербургских компаний стали еще качественнее, а труд — производительнее».

Александр Ситов, председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, сказал:«Сегодня важнейшим условием достижения задач по обеспечению технологического суверенитета является глубокая и масштабная трансформация промышленности. Этот процесс невозможен без внедрения интеллектуальных систем анализа данных. Сотрудничество со «Сбером» в части использования технологий искусственного интеллекта — это важный шаг на пути внедрения на петербургских промышленных предприятиях новых технологий, которые напрямую повлияют на эффективность производства и конкурентоспособность. Современные требования к производству — точность, гибкость, отсутствие ошибок — достигаются благодаря автоматизации и внедрению интеллектуальных систем».