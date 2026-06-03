Опасный троянец прячется в играх 18+ и даёт злоумышленникам полный контроль над устройством

Весной 2026 г. эксперты Kaspersky GReAT обнаружили новую вредоносную кампанию, в рамках которой злоумышленники распространяли ранее неизвестный троянец удалённого доступа Argamal под видом игр 18+. Вредоносное ПО было обнаружено на устройствах сотен пользователей в России, Бразилии, Германии, Вьетнаме и других странах. После заражения троянец предоставляет злоумышленникам полный контроль над устройством жертвы, позволяя выполнять удалённые команды, похищать данные и осуществлять другие вредоносные действия. При этом 38% всех случаев обнаружения Argamal пришлось на РФ.

Как происходит заражение. Пользователь скачивает архив с заражённой игрой. При её запуске на устройство устанавливается ранее неизвестный вредоносный модуль. Выждав несколько дней, он загружает и запускает дополнительный троянец, что приводит к полной компрометации системы и даёт злоумышленникам широкие возможности удалённого управления устройством жертвы. В зависимости от полученных команд Argamal может выполнять произвольные действия на заражённом устройстве: делать скриншоты, управлять курсором, архивировать файлы и отправлять их на серверы злоумышленников, а также перезагружать или выключать систему.

Источники распространения. Эксперты компании обнаружили несколько сайтов, на которых были опубликованы скриншоты игр вместе со ссылками для скачивания, перенаправлявшими пользователей на PixelDrain — бесплатный файлообменник, который нередко используется злоумышленниками для распространения вредоносного ПО. Также заражённые игры распространялись через торрент-трекеры.

Дополнительные способы распространения. В некоторых случаях вредоносный код встраивался непосредственно в файлы игры и загружался через модифицированные компоненты, входящие в её состав. В другом случае вредоносный файл был замаскирован под чит для игры, который распространялся через геймерский форум.

«Злоумышленники регулярно используют контент, связанный с играми, и неофициальные площадки для распространения вредоносных программ, зная, что многие скачивают файлы из непроверенных источников. В ходе нашего анализа мы наблюдали, как вредоносная программа активно обновлялась, приобретая новые функции и претерпевая изменения в инфраструктуре. Это свидетельствует о том, что кампания продолжается и, вероятно, будет развиваться дальше. Сегодня создание вредоносного ПО значительно упростилось благодаря широкой доступности подробных руководств, инструментов и средств автоматизации, поэтому мы рекомендуем скачивать любые программы только из официальных источников», — сказал Дмитрий Галов, руководитель Kaspersky GReAT в России.

Основываясь на технической информации и комментариях в коде, исследователи с умеренной степенью уверенности предполагают, что разработчики этой вредоносной цепочки могут быть испаноговорящими.

Решения «Лаборатории Касперского» детектируют данную угрозу вердиктами Trojan.Win32.Termixia.*, Trojan.Win32.Agent.*, HEUR:Trojan.Win32.Argamal.gen и HEUR:Trojan-Downloader.Win32.Argamal.gen.

«Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: установить надёжное защитное решение, эффективность которого подтверждается независимыми тестами, например, Kaspersky Premium; включить опцию «Показывать расширения файлов» в настройках Windows, это значительно упростит распознавание потенциально вредоносных файлов. Злоумышленники могут использовать различные расширения, чтобы замаскировать вредоносный файл под видео, фотографию или документ. Особенно внимательно нужно относиться к файлам с расширениями exe, vbs и scr; критически относиться к скачиванию программ и цифрового контента: лучше использовать для таких целей официальные ресурсы.