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МТС расширила покрытие сети в магалах Дербента и возле крепости Нарын-Кала

МТС запустила дополнительное телеком-оборудование в исторической части Дербента (Дагестан). Сигнал мобильного интернета стал увереннее в крепости Нарын-Кала и исторических кварталах – магалах.

Для увеличения скорости передачи данных и расширения покрытия инженеры компании запустили дополнительный диапазон частот LTE-1800. Запуски провели в наиболее загруженных в туристический сезон локациях. Теперь в сезон отпусков гости города смогут на более высокой скорости выходить в интернет, отправлять фото и видео из поездки, а местные жители не заметят выросшей на сеть нагрузки и смогут пользоваться связью в привычном режиме.

«Дербент – одна из туристических жемчужин Дагестана и центральный город южной части республики. Мы регулярно обновляем здесь сеть. Помимо исторического центра мы также улучшили в начале года передачу данных в жилых районах. До конца года проведем модернизацию в общей сложности 23 вышек связи в Дербенте», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

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