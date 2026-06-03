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Merlion – официальный дистрибьютор старейшего разработчика автоматизированных систем управления

Merlion расширяет свой дистрибьюторский портфель благодаря подписанию соглашения с компанией «Информатика» – разработчиком целой экосистемы решений. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Решения экосистемы продуктов позволяют автоматизировать различные бизнес-процессы на предприятиях любого типа и масштаба от производственных и диспетчерских до финансовых и экономических.

Включение нового вендора с продуктами такого типа в портфель Merlion демонстрирует желание компании развивать проектные поставки в сегментах, которые охватывают автоматизацию бизнеса, включая инженерное ПО.

Появление продуктов под брендом АСМО, которые являются кроссплатформенными (совместимы с большинством отечественных ОС), включены в реестр отечественного ПО и лицензированы ФСТЭК – логичное дополнение к актуальному портфелю из отечественного ПО.

Все решения экосистемы отлично интегрируются с другими внешними системами, продукты имеют высокую стабильность при росте нагрузок, разработчик поддерживает собственный low-code инструмент для самостоятельной кастомизации.

Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений
Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений Цифровизация

Подписание дистрибьюторского соглашения произошло на фоне нескольких обновлений одного из ведущих продуктов компании «Информатика» – АСМОграф. Это векторный графический редактор для решения задач инженерной и деловой графики, позволяет создавать различные виды схем, активно используется в тех организациях, где фокус направлен на импортозамещение.

Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, компания Merlion: «Компания "Информатика" работает и развивает свои продукты уже почти 70 лет, это опыт и экспертиза, которую невозможно переоценить. Пополнив свой портфель таким сильным производителем, мы расширяем возможности Merlion в проектной дистрибуции и предлагаем партнёрам зрелое решение и комплексный подход к потребностям автоматизации у заказчиков».

Михаил Козлов, заместитель генерального директора, компания «Информатика»: «Мы как вендор стремимся активно развивать коммерческие связи на рынке ИT и наращивать экспертизу по работе с решениями АСМО. Совместная работа с дистридьютором Merlion позволит обеспечить российские компании надежными и функциональными решениями, адаптированными под современные задачи бизнеса».

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