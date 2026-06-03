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Какие товары и услуги владельцы питомцев заказывают перед отъездом в отпуск

Аналитики «Авито Товаров» и «Авито Услуг» изучили продажи товаров для животных и динамику спроса на помощников по уходу за животными. Аналитика показала, что спрос на передержку и зоонянь вырос в четыре и в 3,5 раза соответственно. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Услуг», в апреле-мае 2026 г. спрос на передержку животных в домашних условиях вырос в четыре раза в сравнении с аналогичным периодом 2025 г. Также в 3,5 раза вырос интерес к услугам зоонянь. Спрос на выгул собак увеличился в 2,6 раза. Интерес вырос даже к выгулу кошек — на 12%.

При этом хозяева не бросают своих животных, а наоборот, стараются создать им максимально комфортные условия, пока с ними сидит кто-то из близких или зооняня. В этот же период аналитики «Авито Товаров» зафиксировали рост продаж различных товаров для животных. Причем все чаще товары питомцам покупают именно «с рук».

Так, в ресейл-сегменте почти в три раза год к году выросли продажи игрушек, на 78% — продажи лежанок. Кошкам активно покупают лотки (рост х4,5 раза), домики (х3,5 раза) и когтеточки (х3,5 раза). В 2,5 раза выросли продажи мисок, в два раза — автопоилок. В среднем товары «с рук» на «Авито» обходятся на 25% дешевле, чем новые.

Кроме того, почти в три раза выросли продажи переносок и на треть — дорожных поилок. Это говорит о том, что многие все же стараются брать питомцев с собой в путешествия, создавая им для этого полный комфорт.

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