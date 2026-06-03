Исследование «Корус Консалтинг»: почти треть российских компаний работает с расчетами и отчетностью юнит-экономики вручную

86% компаний уже применяют подходы юнит-экономики для контроля маржинальности, запуска новых продуктов, оценки масштабируемости бизнеса и управления маркетинговыми процессами. Однако у 32% организаций расчеты и отчетность «по юнитам» не автоматизированы. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Юнит-экономика — метод анализа прибыльности бизнеса, при котором все доходы и расходы рассчитываются на один «юнит» (единицу товара, услуги или одного клиента).

ГК «Корус Консалтинг» провела исследование о применении практики юнит-экономики в российских компаниях. В исследовании приняли участие 177 представителей организаций из разных отраслей. Большинство респондентов (80%) — представители финансовой службы. По размеру выручки в выборке представлены компании с годовой выручкой до 2 млрд руб. (26%), от 2 до 50 млрд руб. (46%), от 50 до 500 млрд руб. (24%), а также крупные предприятия с выручкой свыше 500 млрд руб. (4%).

Подход юнит-экономики используют 86% компаний, при этом решение об использовании данного подхода не зависит от отрасли или масштаба бизнеса – как правило, это определяется внутренними задачами компании, бизнес-моделью и стратегическими приоритетами.

14% респондентов говорят о том, что не пользуются подходами юнит-экономики, а еще 14% указали, что такие подходы используются лишь в пилотных проектах или эпизодически.

Наиболее распространенным драйвером для внедрения юнит-экономики оказался контроль маржинальности: этот фактор выделили 82% респондентов. Также компании используют метод анализа прибыльности бизнеса «по юнитам» для запуска новых продуктов (37%), оценки масштабируемости (26%) и управления маркетинговыми процессам (16%). Еще 17% указали, что один из драйверов – требования собственников.

Среди компаний, которые не используют юнит-экономику, 50% говорят об отсутствии потребности или ценности для бизнеса. Также эти респонденты указывают на недостаток компетенций и ресурсов, недостаточную осведомленность о возможностях подхода, отсутствие инструментов и необходимых данных.

Высокий уровень автоматизации расчетов по юнит-экономике характерен только для 13% компаний. 52% говорят только о частичной автоматизации, а 32% отмечают, что расчеты и отчетность формируются в ручном режиме.

При этом компании с высоким уровнем автоматизации юнит-экономики отмечают положительный бизнес-эффект, который выражается в росте прибыльности или маржинальности на единицу товара (67% респондентов), повышении прозрачности ключевых финансовых метрик и отчетности (59%), а также в снижении неэффективных операционных расходов (51%).

«Автоматизация юнит-экономики позволяет сместить задачу аналитика от сбора данных к анализу и поиску точек роста. Мы оперативно выявляем проблемные зоны и оптимизируем ассортимент, стараясь не работать с убыточными брендами, неэффективными дилерскими центрами и маркетинговыми каналами с высокой стоимостью привлечения клиентов», — сказала Анастасия Мосалова, директор по планированию «Рольф».

«В условиях высокой конкуренции и растущих требований к эффективности юнит-экономика становится важным инструментом управления бизнесом. Компании, которые не считают экономику «на юнит», рискуют терять маржу, неэффективно расходовать маркетинговые бюджеты и упускать возможности для роста. Это особенно актуально в период, когда бизнесу нужно быстро адаптироваться к изменениям и оптимизировать внутренние рабочие процессы», — сказала Анна Флоринская, директор по развитию департамента бизнес-планирования ГК «Корус Консалтинг».