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ГК «А101» подписала соглашение о сотрудничестве с МИК

ГК «А101» подписала соглашение о сотрудничестве с фондом «Московский инновационный кластер» (МИК). За сухими строчками протокола – принципиальный выбор: строить будущее не по старым лекалам, а с применением искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщил представитель ГК «А101».

Документ подписали генеральный директор ГК «А101» Игнатий Данилиди и генеральный директор фонда «Московский инновационный кластер» Алексей Парабучев. Соглашение определяет контуры совместной работы: поиск и отбор инновационных решений, их донастройка под реальные нужды девелопера и – что принципиально важно – тестирование на собственных стройплощадках компании в Новой Москве.

В центре технологической повестки девелопера – генеративное проектирование на базе ИИ. Алгоритмы, способные оптимизировать строительные процессы быстрее и точнее, чем любая проектная команда, работающая по старинке. Для технологических стартапов это редкий шанс: получить от индустрии чёткое техническое задание и протестировать разработку не в лабораторных условиях, а на живых объектах одного из крупнейших застройщиков страны.

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«Мы убеждены, что будущее девелопмента – за теми, кто умеет работать с данными и технологиями быстрее рынка. Партнёрство с МИК даёт нам прямой доступ к лучшим отечественным разработкам и возможность встраивать их в реальные бизнес-процессы – не в тестирования ради тестирований, а с измеримым результатом для компании и наших клиентов», – сказал генеральный директор ГК «А101» Игнатий Данилиди.

«Внедрение инноваций – это уже один из основных аспектов современного строительства. Мы рады, что такие крупные игроки рынка как ГК «А101» становятся партнерами МИК и готовы активно внедрять передовые разработки на своих объектах. Со своей стороны, мы предоставляем девелоперу весь спектр инструментов МИК, чтобы у технологического бизнеса столицы была реальная возможность апробировать и масштабировать свои решения прямо на стройплощадках Москвы», – отметил генеральный директор «Московского инновационного кластера» Алексей Парабучев.

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