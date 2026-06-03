«Геоскан» подготовила первую группу педагогов для лаборатории БАС в индийском университете

ГК «Геоскан» завершила первый курс подготовки преподавателей беспилотных авиационных систем в Университете Чхатрапати Шаху Джи Махараджа в Канпуре, штат Уттар-Прадеш, Индия. Шестеро участников за четыре дня прошли путь от нулевого уровня до самостоятельных полетов с программированием на базе учебных беспилотных комплексов «Геоскан Пионер». Об этом CNews сообщил представитель ГК «Геоскан».

Курс прошел на базе лаборатории беспилотных авиационных систем, которую «Геоскан» открыла в университете в марте 2026 г. Программа «Теоретические и практические основы использования беспилотных авиационных систем в образовательных организациях на базе учебно-методического комплекса «Геоскан Пионер» разработана специально для педагогов, которые планируют вести курсы по БАС для студентов.

Все шестеро участников преподают инженерные дисциплины в инженерно-технологическом подразделении: среди них специалисты по конструированию, сборке радиоэлектронного оборудования и цифровым системам программирования. До начала обучения опыта эксплуатации беспилотных воздушных судов у них не было.

В ходе курса педагоги сначала разобрали теоретические основы эксплуатации беспилотных воздушных судов и устройство учебного комплекса, затем перешли к сборке, техническому обслуживанию квадрокоптеров и тренировкам в симуляторе. Практический блок завершился автономными полетами: участники программировали учебные квадрокоптеры на Lua и Python, задавали маршрут и последовательность действий, чтобы аппарат выполнял полет без ручного управления.

По завершении курса участники получили методические материалы: видеозаписи всех занятий и готовые образовательные сценарии для адаптации программы под нужды факультета. После обучения «Геоскан» продолжит консультировать преподавателей, прошедших курс, чтобы они могли быстро получать обратную связь по работе с оборудованием и программой. Такое сопровождение компания применяет во всех образовательных проектах в России и за рубежом.

«Первый курс в Канпуре показал, что в Индии есть запрос на практическое обучение студентов в области БАС, а для запуска таких программ университетам нужны подготовленные преподаватели. Поэтому для нас важно передавать партнерам не только оборудование, но и отработанную методику обучения, которую «Геоскан» применяет в российских образовательных проектах. По мере того, как преподаватели университета будут наращивать практику, лаборатория сможет выйти на обучение более ста студентов в месяц», — сказал заместитель генерального директора по направлению «Образование» компании «Геоскан Москва» Даниил Золотник.

Лабораторию БАС в Канпуре «Геоскан» открыла в марте 2026 г. Ее оснастили учебными квадрокоптерами «Геоскан Пионер Мини» и «Геоскан Пионер», системой навигации в помещении «Локус», симуляторами для отработки программирования и пилотирования, а также программными решениями для обработки данных с БВС. Площадка рассчитана на обучение до 150 человек в месяц, а подготовка местных педагогов стала первым шагом к запуску регулярных занятий для студентов.