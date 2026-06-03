ДОМ.РФ и Т2 объявили о сотрудничестве в сфере связи и технологий

ДОМ.РФ и оператор мобильной связи Т2 заключили соглашение о стратегическом взаимодействии в области коммуникационных сервисов. Документ подписали член правления, управляющий директор ДОМ.РФ, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак и заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева.

Стороны организуют взаимодействие в сфере обеспечения СМС-рассылок, что позволит повысить скорость и качество информирования граждан о ключевых событиях, статусе услуг и сервисах. Кроме того, соглашение предполагает сотрудничество в области создания, тестирования и внедрения новых услуг для технологических целей и корпоративной связи с использованием инфраструктуры обеих компаний. Это позволит разработать инновационные сценарии обмена данными для внутренних бизнес-процессов.

«Сотрудничество с Т2 открывает новые возможности для цифровизации клиентского опыта. Внедрение современных каналов коммуникации позволяет оперативно и адресно взаимодействовать с аудиторией, что критически важно для проектов в жилищной сфере и ипотечном кредитовании», — прокомментировал член правления, управляющий директор ДОМ.РФ, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак.

«Ранее мы наладили эффективное сотрудничество с ДОМ.РФ в использовании аналитики big data для противодействия телефонному мошенничеству. Новый трек — это развитие коммуникаций с клиентами на базе новейших цифровых сервисов. Т2 делает заботу о клиенте частью всех направлений — продукта, сервиса, технического развития. Своевременное информирование, открытость и прозрачность коммуникации с клиентами — это основа клиентской лояльности. Уверены, что партнёрство позволит нам строить знание наших аудиторий, предугадывать потребности пользователей, отвечать на их запрос и говорить с ними на одном языке», — отметила заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева.

Достигнутые договорённости носят долгосрочный характер и направлены на построение эффективной технологической среды для обмена данными между двумя крупнейшими игроками финансового и телеком-рынков.