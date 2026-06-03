Доля просмотров на Rutube через рекомендации превысила 50%

Доля просмотров видео на Rutube через рекомендации в январе–июне 2026 г. превысила 50%, а доля поиска видео при этом после внедрения ML-моделей сократилась до 8%. Об этом CNews сообщил представитель «Газпром-Медиа Холдинга».

Рекомендательный движок Rutube анализирует предпочтения зрителей, историю просмотров и поведенческие паттерны, формируя индивидуальную подборку контента для каждого пользователя. Запуск рекомендательных главных страниц на всех ключевых платформах — веб, мобильных устройствах Android и Smart TV — позволил существенно повысить вовлеченность аудитории.

«Развитие рекомендательной системы и совершенствование поиска — один из важных фокусов в стратегии Rutube. Прошлой осенью мы запустили новую рекомендательную главную страницу сайта. Она подбирает контент под интересы пользователей с помощью алгоритмов машинного обучения. В начале этого года мы сделали рекомендательную главную страницу для приложений на Android, а в середине апреля — на Smart TV. В результате в первом полугодии этого года доля просмотров через рекомендации превысила 50%, а доля поисковых запросов сократилась с 22% до 8%. Это говорит о растущем доверии аудитории к алгоритмам платформы. Команда Rutube продолжит совершенствовать ML-модели для еще более точной персонализации подбора контента, а также работать над технологической независимостью видеоплатформы», — отметил заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», глава цифровых активов Сергей Косинский.

Ранее Rutube уже запустил рекомендательную главную страницу для веб-версии, а затем поэтапно внедрил ее в мобильные приложения и на Smart TV.