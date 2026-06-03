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2MOOD запускает авторизацию через «Газпром ID»

Бренд 2MOOD объявляет о запуске интеграции с сервисом единой авторизации «Газпром ID». Новое технологическое решение позволяет клиентам бренда входить в личный кабинет и оформлять заказы без необходимости запоминать пароли и заполнять дополнительные формы — процесс авторизации становится быстрее и удобнее. Об этом CNews сообщили представители ООО «Оператор Газпром ИД».

Интеграция направлена на улучшение пользовательского опыта и сокращение пути от выбора товара до покупки. Использование «Газпром ID» обеспечивает высокий уровень безопасности персональных данных и стабильную работу системы входа.

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«Газпром ID» используется в различных отраслях — от финансовых и медийных платформ до e-commerce и lifestyle-проектов. Сервис представлен в разных сегментах, включая моду и лайфстайл, что подтверждает расширение его применения за пределами классических цифровых решений. За этот год это уже вторая интеграция «Газпром ID» в fashion-сегмент, что отражает устойчивый тренд на внедрение единых способов авторизации в индустрии моды.

Руководитель продукта «Газпром ID» Вадим Иванков: «Мы видим устойчивый рост интереса со стороны fashion- и lifestyle-брендов к внедрению единого и безопасного способа авторизации. Интеграция с 2MOOD — ещё один шаг в сторону упрощения пользовательского пути и повышения удобства цифрового взаимодействия с брендами».

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