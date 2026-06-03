«1С-Рарус» объединил мастер-данные 10 юрлиц Ижевского радиозавода в единый контур «1С»

ГК «Ижевский радиозавод» совместно с «1С‑Рарус» создали единый контур управления нормативно‑справочной информацией для 10 юрлиц холдинга. В единую систему на базе «1С:Управление холдингом» перенесены и нормализованы более 40 справочников мастер-данных компании. В результате ускорилось взаимодействие с контрагентами, выросли качество отчетности и уровень информационной безопасности предприятия. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

АО «Ижевский радиозавод» — группа приборостроительных компаний, реализующая российские и международные проекты для космической промышленности, железной дороги, топливно-энергетического комплекса. На текущий момент на предприятии работает более 5500 сотрудников.

Проект по упорядочению и объединению мастер-данных реализован на базе решения «1С:Управление холдингом», входящего в комплекс «1С:Корпорация», – предприятие с 2021 г. поэтапно внедряет систему при участии «1С-Рарус».

До старта проекта данные в компании хранились в разрозненных системах, что создавало риски дублирования информации, увеличивало нагрузку на сотрудников и снижало оперативность бизнес-процессов. Поддержка и развитие самописных систем требовали существенных ресурсов.

Внедрение «1С:Управление холдингом» обеспечило высокую степень актуальности и согласованности данных. Сейчас на платформе «1С» объединены данные 10 юридических лиц холдинга: справочники (товаров, материалов, контрагентов и т. д.); нормативы и правила, по которым ведется учет и обработка данных; сведения о бизнес-процессах.

Сложность проекта заключалась в том, чтобы обеспечить преемственность данных из исторических систем. Нормативно-справочная информация переработана, нормализована и загружена в «1С:Управление холдингом» в полном объеме: специалисты «1С-Рарус» перенесли в систему «1С» более 40 справочников, выполнив удаление, сопоставление, унификацию большого объема данных, изначально хранившихся в нескольких системах.

В компании введен единый стандарт нормативно‑справочной информации: данные не только сосредоточены в одной системе, но и ведутся по единым правилам для всей группы компаний. Стандарт фиксирует общие принципы создания и изменения НСИ: правила создания новых единиц информации, обязательные атрибуты справочников, использование общих классификаторов, а также формализованные процессы согласования, проверки и контроля качества информации.

Реализовано шесть интеграций с действующими информационными системами, решениями на платформе «1С», которые находятся в процессе внедрения, историческими базами данных и брокером сообщений. Это позволило обеспечить сквозную синхронизацию данных на уровне всей группы компаний.

Результаты внедрения

Обеспечена актуальность данных во всех бизнес-системах компании, так как нормативно-справочная информация теперь хранится в едином цифровом контуре.

На 5% снижено количество ошибок в учете и повышено качество отчетности за счет исключения дублей в справочниках.

Средняя длительность процесса регистрации нового контрагента сокращена в 2,5 раза за счет единых правил ведения НСИ.

На 4% выросла скорость взаимодействия с поставщиками и покупателями благодаря повышению полноты и достоверности информации о контрагентах.

Сокращено время с момента приема на работу нового сотрудника до получения доступа к необходимым информационным системам.

Руслан Гилязов, заместитель директора по финансам, директор по информационным технологиям, АО «ИРЗ»: «Проект по нормализации и объединению мастер-данных для нас очень важен, потому что затрагивает информацию, с которой мы работаем каждый день, и так или иначе проект касается деятельности каждого сотрудника. Мы стремимся к тому, чтобы информация была управляемой и достоверной. С помощью «1С-Рарус» нам удалось это реализовать. Также в нужном объеме перенесены и упорядочены архивные данные из исторических систем. Мы перестали тратить ресурсы на сверку разрозненных справочников, ускорили взаимодействие с нашими контрагентами и повысили качество отчетности».