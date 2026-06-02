Wi-Fi хот-споты Билайна появились в Яндекс Картах

В Яндекс Картах теперь отображаются Wi-Fi хот-споты Билайна. Пользователи могут легко находить точки доступа по всей России, что особенно актуально в условиях ограничения мобильного интернета. Функция работает в оффлайн‑режиме, если заранее загрузить карту города. Так, Билайн сделал важный шаг к прозрачности городской инфраструктуры, обеспечению удобства пользователей и работоспособности бизнеса.

Чтобы подключиться к стабильному интернету, достаточно ввести запрос “Точка Wi-Fi билайн” в поисковой строке Яндекс Карт и найти ближайший хот-спот. Точки для подключения появятся даже в оффлайн-режиме, если заранее скачать карту. Это удобно, когда возникают проблемы с мобильным интернетом – например, в центре города.

Для бизнеса наличие Wi-Fi точки – это возможность привлечь больше посетителей и увеличить время посещения. Компании, подключившие Wi-Fi от «билайн бизнес», могут по желанию добавить свой хот-спот на Яндекс Карты. Это выделит бизнес среди конкурентов и поможет привлечь новых клиентов, для которых наличие бесплатного Wi-Fi — важный критерий выбора. Для мест с высоким трафиком – например, ресторанов, кафе, торговых центров – это возможность вырастить время пребывания и увеличить вероятность повторного визита.

Руслан Ахлебининский, директор департамента корпоративных решений и сервисов ПАО «Вымпелком»:

«Для бизнеса и его клиентов стабильный интернет давно стал основой, без которой невозможно предоставление своих услуг. Через него проходят оплата, навигация, заказы и другие повседневные действия пользователей. Особенно это актуально сегментам бизнеса с высоким трафиком — ресторанам, торговым точкам, гостиницам и компаниям с клиентским обслуживанием. Доступ к бесперебойному Wi-Fi положительно влияет на длительность визита посетителей, что дает возможность бизнесу сохранять стабильную выручку и высокое качество обслуживания».

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