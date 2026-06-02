Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

Вышло квартальное обновление SafeERP: расширенная версия 4.9.10

Компания «Газинформсервис» выпустила квартальное обновление программного комплекса SafeERP версии 4.9.10. Новый релиз расширяет функциональность защиты ERP-систем на платформах SAP и и усиливает инструменты безопасной разработки. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

В обновлении в Security Suite появился модуль «Контроль качества» с поддержкой шаблонов эталонных метрик безопасности и автоматическим расчетом показателей по требованиям ФСТЭК.

Добавлена функциональность «Анализ транзакций» для контроля активности пользователей и расширено покрытие анализа ABAP-кода — в том числе объектов типа ENHO. Добавлено 13 новых проверок категории «Удобство сопровождения».

В Extension Module добавлены 13 новых проверок безопасности и качества кода, включая выявление XSS-уязвимостей и небезопасной работы с API-ключами, а также сравнение итераций в отчетах.

В Extension Module+ реализована поддержка аутентификации через токен доступа при подключении к Git-репозиториям и новая проверка для Dockerfile. Совокупное число проверок в комплексе достигло более 1 700 по всем модулям и языкам.

«В релизе 4.9.10 мы сосредоточились на том, чтобы дать командам безопасности реальные инструменты управления качеством защиты — не просто список уязвимостей, а возможность измерять соответствие эталонным метрикам и отслеживать динамику изменений», — сказала Римма Кулешова, менеджер по продукту SafeERP компании «Газинформсервис».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками

Отбывающий срок основатель Group-IB Илья Сачков заработал 1,5 миллиарда рублей

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Переговорщики с киберпреступниками сами оказались преступниками

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Вредонос для Android выдает себя за приложение Starlink, заражая устройства банковскими троянами и криптомайнерами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290