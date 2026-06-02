VK Tech инвестирует до 250 млн рублей в предоставление стартапам сервисов для инфраструктуры, коммуникаций и рекламы

VK Tech обновила программу поддержки стартапов и технологических команд. Участники смогут получить грант до 2 млн руб. на облачную инфраструктуру, инструменты для совместной работы команд и продвижение цифровых продуктов. Программа действует уже третий год, в 2026 г. она дополнилась новыми сервисами от VK и форматом экспертного сопровождения со стороны специалистов VK Tech.

Участники программы получают специальные условия на работу с инфраструктурными сервисами VK Cloud, цифровой средой для совместной работы команд VK WorkSpace и инструментами VK Рекламы для привлечения пользователей и запуска рекламных кампаний.

Ключевое обновление программы — возможность запускать, масштабировать и продвигать цифровые сервисы практически без затрат на старте. Подать заявку могут стартапы на любой стадии — от MVP (minimum viable product, «минимально жизнеспособный продукт») до готового продукта с пользователями.

VK Tech полностью компенсирует расходы на первый и второй месяцы работы с облачными сервисами VK Cloud — до 500 тыс. руб. С третьего по шестой месяц участники получают ресурсы облака с грантовой поддержкой до 1,5 млн руб.

Среда для командной работы VK WorkSpace доступна участникам программы за 1 руб. в течение первого месяца. Следующие 6 месяцев предоставляется скидка 50% на тариф с корпоративной почтой, 150 ГБ на диске на пользователя и видеоконференциями до 100 участников.

VK Реклама предоставляет до 25 тыс. бонусных рублей на запуск рекламных кампаний и профессиональное сопровождение таргетолога для эффективного старта.

Такой подход позволит стартапам сосредоточиться на проверке гипотез и запуске продукта, не тратя ресурсы на закупку и поддержку собственного оборудования. На раннем этапе команды могут тестировать архитектуру, проводить нагрузочные испытания и разворачивать новые сервисы, а после подтверждения гипотез — быстро масштабировать проект в облаке.

Помимо сервисов участники программы получат консультации и круглосуточную техническую поддержку от VK Tech. Специалисты помогут подобрать архитектуру под задачи проекта, подготовить инфраструктуру к росту нагрузки и оптимизировать использование облачных ресурсов.

«Стартапам нужны не только вычислительные мощности, но и удобные инструменты для совместной работы, коммуникаций и рекламы. Выстраивать эффективную совместную работу команд поможет платформа VK WorkSpace. Быстрее находить и тестировать аудитории — VK Реклама. Инфраструктура VK Cloud позволит запускать и развивать продукты без крупных затрат на свое оборудование. Проекты, работающие с искусственным интеллектом и машинным обучением, смогут ускорять разработку, запускать ИИ-агентов и обрабатывать большие данные с облачными сервисами VK Cloud», — сказал бизнес-лидер направления «Облачная платформа» VK Tech Дмитрий Лазаренко.

