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VK и МФТИ открывают набор на магистерскую программу «Искусственный интеллект и социальные медиа»

Стартует новый набор на совместную магистратуру VK Education и Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ для подготовки специалистов по анализу данных и разработке интеллектуальных систем. За время обучения студенты освоят полный стек ИИ-технологий — от машинного обучения и анализа данных до генеративных моделей, компьютерного зрения, рекомендательных и высоконагруженных систем. Об этом CNews сообщили представители VK.

Магистерская программа «Искусственный интеллект и социальные медиа» готовит ИИ-исследователей, ML- и NLP-инженеров, дата-аналитиков, а также разработчиков рекомендательных систем. Обучение строится на реальных задачах VK и проходит под руководством экспертов компании. Студенты программы смогут претендовать на позиции молодых специалистов в VK.

Отбор состоит из трех этапов: до 8 июля необходимо зарегистрироваться, заполнить CV и пройти онлайн-тестирование, затем решить практическую бизнес-задачу от VK, после чего финалистов ждёт ML-секция с 1 по 29 июля. Отборочные испытания позволят лучшим участникам получить рекомендательные письма от VK к зачислению на программу магистратуры.

Магистерская программа рассчитана на выпускников ИT-факультетов 2024–2026 гг. любых вузов России. Требуются знания Python, C++ или Java, машинного обучения, анализа данных и математического моделирования. Всего доступно 15 бюджетных мест.

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Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений Цифровизация

«Совместно с Физтех-школой прикладной математики и информатики МФТИ мы развиваем магистратуру по искусственному интеллекту. Студенты смогут пройти путь от базы в ML и программировании до работы с генеративными моделями, рекомендательными системами и высоконагруженными сервисами — не в отрыве от реальности, а на кейсах VK. Лучшие ребята смогут получить офер в команду VK, чтобы сразу применять знания в работе. Востребованность ИИ у студентов огромна, и мы вместе с МФТИ готовим кадры, способные решать прикладные задачи бигтеха», — сказал Георгий Щелканов, директор по работе с вузами VK.

«Фундаментальная подготовка в области математики и компьютерных наук остается основой для работы с передовыми технологиями искусственного интеллекта. Программа, разработанная совместно с командой командой VK AI, сочетает сильную академическую базу с практическим опытом индустрии. Это позволяет студентам изучать современные методы машинного обучения на реальных задачах и формировать компетенции, необходимые для создания технологий будущего», — сказал заместитель директора Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ по учебной работе Александр Юрьевич Ширяев.

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