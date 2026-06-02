В линейке умных устройств «Яндекса» появился датчик присутствия

«Яндекс» представил ещё одно устройство для умного дома — датчик присутствия. Он определяет не только движение, но и наличие и местонахождение людей в помещении. По сравнению с датчиком движения новое устройство позволяет создавать более гибкие сценарии умного дома: и для всего помещения, и для его отдельных зон. Например, можно сделать так, чтобы над креслом горел свет и не выключался, даже если человек сидит неподвижно.

Новый датчик использует радарный сенсор миллиметрового диапазона, который сканирует пространство и анализирует отражение волн от объектов. Благодаря этому он определяет присутствие людей, даже если они почти не двигаются — например, читают книгу или смотрят кино. При этом датчик фиксирует не только наличие человека, но и где именно он находится. Это позволяет создавать сценарии умного дома для разных частей комнаты — например, для рабочего стола или зоны отдыха.

Создать сценарии для разных частей комнаты можно в приложении «Дом с Алисой». Датчик способен учитывать до трёх зон детекции в каждом помещении. Например, можно создать сценарий, чтобы над столом горел свет, если за ним кто-то сидит, а в спальне закрывались шторы и понижалась температура, когда человек ложится в кровать после 22:00. Кроме того, можно указать части помещения, на движения в которых не нужно реагировать. Это могут быть зоны рядом со шторами, растениями или лежанкой собаки.

Датчик помогает следить и за безопасностью жилья. Если он зафиксирует присутствие человека, когда дома никого не должно быть, «Алиса» сообщит об этом пользователю с помощью push-уведомления, SMS или звонка. Настроить уведомления можно в приложении «Дом с Алисой».

Датчик можно разместить на стене, потолке, в углу комнаты или на столе. Он фиксирует движение на расстоянии 8 метров и имеет угол обзора в 120°. Устройство поддерживает Matter over Wi-Fi, поэтому работает в сценариях умного дома даже без интернета.

Приобрести устройство можно на «Яндекс Маркете» и в других магазинах электроники. Стоимость новинки — 3490 руб.

